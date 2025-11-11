Video Se revelan íntimos detalles de la salida de James Rodríguez de León

James Rodríguez no está más con León tras la finalización del Apertura 2025 de la Liga MX y se revelaron detalles de cómo se terminó la relación laboral entre ambas partas.

Como invitado dentro de la Investidura del Salón de la Fama 2025, el presidente de La Fiera, Jesús Martínez Munguía, dio declaraciones acerca de la salida del colombiano.

PUBLICIDAD

James vivió sus últimos momentos el pasado fin de semana en el encuentro de León ante Puebla, donde la afición tuvo varias reacciones sobre el sudamericano.

"Hablamos y decidimos terminar en los mejores términos, agradecido que haya venido a vestir la playera de León y él agradecido que lo hayamos buscado en un momento difícil, desearle todo el éxito del mundo, es un crack, un jugadora y ojalá le vaya bien a donde vaya".

Martínez Munguía también dio palabras sobre los planes de León con Nacho Ambriz como técnico y el compromiso de volver a la Liguilla de la Liga MX para el Clasura 2026.

En ningún momento, el presidente tuvo comentarios acerca de los rumores de la venta de La Fiera para poner fin a la multipropiedad de Grupo Pachuca.