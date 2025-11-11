    James Rodríguez

    Esta es la razón de la salida de James Rodríguez, en voz del presidente de León

    El colombiano terminó su aventura en la Liga MX y se dieron declaraciones sobre su partida.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Se revelan íntimos detalles de la salida de James Rodríguez de León

    James Rodríguez no está más con León tras la finalización del Apertura 2025 de la Liga MX y se revelaron detalles de cómo se terminó la relación laboral entre ambas partas.

    Como invitado dentro de la Investidura del Salón de la Fama 2025, el presidente de La Fiera, Jesús Martínez Munguía, dio declaraciones acerca de la salida del colombiano.

    PUBLICIDAD

    James vivió sus últimos momentos el pasado fin de semana en el encuentro de León ante Puebla, donde la afición tuvo varias reacciones sobre el sudamericano.

    "Hablamos y decidimos terminar en los mejores términos, agradecido que haya venido a vestir la playera de León y él agradecido que lo hayamos buscado en un momento difícil, desearle todo el éxito del mundo, es un crack, un jugadora y ojalá le vaya bien a donde vaya".

    Martínez Munguía también dio palabras sobre los planes de León con Nacho Ambriz como técnico y el compromiso de volver a la Liguilla de la Liga MX para el Clasura 2026.

    En ningún momento, el presidente tuvo comentarios acerca de los rumores de la venta de La Fiera para poner fin a la multipropiedad de Grupo Pachuca.

    Video Las conmovedoras palabras de Nacho Ambriz para James Rodríguez

    Más sobre Liga MX

    1 min
    ¿'Chofis' López se burla de Jaime Lozano por su salida de Pachuca?

    ¿'Chofis' López se burla de Jaime Lozano por su salida de Pachuca?

    1 min
    ¿Por qué apodan Hormiga a Armando González, campeón de goleo con Chivas?

    ¿Por qué apodan Hormiga a Armando González, campeón de goleo con Chivas?

    1 min
    Cruz Azul busca castigo para el árbitro Fernando Hernández por actuación ante Pumas

    Cruz Azul busca castigo para el árbitro Fernando Hernández por actuación ante Pumas

    2:39
    ¿’Coco’ Carrasquilla fue imprudente o mal intencionado ante Kevin Mier?

    ¿’Coco’ Carrasquilla fue imprudente o mal intencionado ante Kevin Mier?

    1 min
    René Higuita sobre la lesión de Mier: "Son cosas que suceden"

    René Higuita sobre la lesión de Mier: "Son cosas que suceden"

    Relacionados:
    James RodríguezLeón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX