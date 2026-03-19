Liga MX Keylor Navas y el plan de Pumas para renovar su contrato El cuadro de la UNAM prepara ofensiva para mantener al portero de Costa Rica y que no salga a la MLS

Video Pumas tiene plan con Keylor Navas para su renovación de contrato

La renovación de Keylor Navas con Pumas de la UNAM es el tema de conversación de las últimas semanas en el conjunto auriazul, sobre todo luego de demostrar su valía y reiterar su nivel en el pasado juego ante Cruz Azul con una atajada en tiempo de compensación que evitó la derrota de último momento del conjunto felino.

El contrato del también portero de la Selección de Costa Rica vence en junio próximo justo con el Mundial 2026 en curso, la afición auriazul parece tener prisa en que se blinde al tico para evitar una eventual salida del país, pues incluso existen rumores que lo colocan dentro de la MLS o incluso en España.

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“Tema numérico no sé, sé por gente cercana a Keylor me dicen que está contento, su familia está contenta, viven en una zona bastante tranquila de la CDMX. Keylor está contento con el proyecto, está contento con Efraín, hay una oferta de la MLS, creo hay una oferta de España.

“ Están las ofertas, es un portero que ha rendido, con cartel, más en la MLS porque está cerquita y lo ven, es el capitán de Pumas. Cada partido tiene atajadas espectaculares y está comprometido”, indicó Rodrigo Celorio en Insiders de TUDN.

Un portero de su jerarquía parece impensado que aún no tenga contrato renovado, pero Rodrigo Celorio se encargó de poner paños fríos al tema y recordó que se trata de un guardameta con muchas ofertas, por lo que no es sencillo llegar a un acuerdo aún.

“ (Falta) sentarse de manera definitiva y decir esto es lo que hay, ¿quieres?… no estás hablando del portero de la Sub-20 que debes renovar, es un portero con mucho cartel todavía, las negociaciones son mucho más difíciles.