Liga MX Partidos de hoy 14 de diciembre: Final Liga MX, mexicanos en Europa y NFL

Por: Baudelio García Espinosa

Torneo Apertura 2025

Intensa actividad futbolística se espera este domingo en México y en el mundo antes de que entren en el parón de las fiestas de fin de año. En Italia, Milan se enfrenta a Sassuolo, en donde Santi Giménez podría ver actividad.

En la Liga de Chipre, Olympiakos Nicosa se mide al AEL de Guillermo Ochoa, el partido comienza a las 8:00 AM en el centro de México, 9:00 AM en el Este de los Estados Unidos.

En punto de las 9:30 AM en el Centro de México (10:30 AM en el Este) arranca el compromiso Panetolikos ante AEK de Orbelín Pineda. A las 11:00 AM en México (12:00 PM en el Este) rueda el balón para el cotejo Genoa frente a Inter en la Serie A.

En España, Alavés recibe la visita de Real Madrid a las 14:00 horas en el Centro de México, 15:00 en el Este y 12:00 PM del Pacífico.

Partidos del domingo 14 de diciembre del 2025

NFL

Blitz: Toda la actividad del futbol americano en la Semana 15 en una sola pantalla. La acción arranca a las 12:00 PM en México y lo podrás ver a través de Canal 9.

Green Bay vs. Denver: Duelo de líderes de División en lo que algunos analistas han llamado un posible adelanto de Super Bowl. El kickoff es a las 15:00 horas en México y también lo podrás seguir por Canal 9 y ViX.

Liga MX

Toluca vs. Tigres: Los Diablos Rojos llegan al compromiso con una desventaja de un gol, por lo que el ‘infierno’ deberá pesar para que los escarlatas se proclamen bicampeones.

El partido comienza a las 19:00 horas en México, 20:00 horas en el Este y 17:00 en el Pacífico.