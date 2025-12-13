    Liga MX

    ¡Alexis Vega dice presente en la concentración del Toluca, previo a la Final!

    Comienza la serenata de los aficionados a los Diablos Rojos previo a la Final del Apertura 2025 ante Tigres.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¡Toluca llega a la sede de su concentración! Alexis Vega está presente

    Aficionados se dan cita en el hotel sede de la concentración del Toluca para ver de cerca a sus jugadores, en la noche previa a la Final ante los Tigres. El frío que se dejó sentir en la capital del Estado de México no fue inconveniente.

    El autobús del cuadro escarlata llegó a hotel de Paseo Tollocan donde uno a uno fueron descendiendo los jugadores. Llamó la atención el ver a Alexis Vega, quien pidió a sus compañeros acercarse a sus aficionados.

    Héctor Herrera, con todo y lente oscuro, también fue de los más animados en la serenata.

    Lo más viral fue el momento en el que varios jugadores se subieron a una patrulla para bailar arriba de ella con todo y policía.

    Video ¡Ambiente endiablado! Futbolistas del Toluca se suben a la patrulla
