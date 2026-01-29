    Liga MX

    ¡Oficial! Uriel Antuna ya es jugador de Pumas y puede debutar ante Santos

    El mexicano se convierte en el séptimo refuerzo de los Universitarios para este Clausura 2026.

    TUDN
    Video Uriel Antuna firma con Pumas y se convierte en séptimo refuerzo

    Los Pumas hicieron oficial el fichaje de Uriel Antuna para este Clausura 2026 de la Liga MX luego de su paso por los Tigres de la UANL donde no pudo brillar.

    Fue a través de redes sociales donde el conjunto universitario le dio la bienvenida al atacante mexicano que regresa a la capital mexicana.

    ¡Uriel Antuna ya es auriazul! Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos”, se puede leer en la publicación de los de la UNAM.

    De igual forma se presentó un video donde se aprecia el momento en el que Uriel Antuna plasmó su firma en el contrato que lo convierte en un puma más.

    Por su parte, los Tigres le desearon éxito a Antuna y agredecieron su compromiso y profesionalismo mostrado con los de la UANL.

    En su paso por el conjunto regiomontano, el atacante mexicano registro una anotación y tres asistencias en 48 juegos disputados con Tigres.

    Antuna se convirtió en el séptimo refuerzo de Pumas para este Clausura 2026 tras las altas de César Garza, Juninho Vieira, Tony Leone, Jordan Carrillo, Robert Morales y Jesús Rivas.

    ANTUNA PODRÍA DEBUTAR ANTE SANTOS

    Después de firmar su contrato, Uriel Antuna trabajo al parejo de sus compañeros en la cancha del estadio Olímpico Universitario de cara al compromiso de la jornada 4 del Clausura 2026 donde enfrentarán en casa a Santos Laguna.

    Y de acuerdo con Alex de la Rosa, analista de TUDN, Antuna estará en la banca de los Universitarios y podría tener algunos minutos si lo requiere Efraín Juárez.

    Relacionados:
    Liga MXPumas UNAMUriel AntunaTigres

