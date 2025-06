Nota 'censurada': Chivas no tendría intenciones de renovar a Chicharito, ¿sería su último torneo? - David Faitelson

"No hay que olvidar la forma en la que terminó la relación de Hernández con el último entrenador de Chivas, Gerardo Espinoza, aquella Jornada 17 en el Estadio Jalisco contra el Atlas, cuando Chicharito, con Chivas necesitando un gol, se quedó en la banca ".

Finalmente, el analista de TUDN hizo énfasis en las consecuencias que podría tener una no renovación de las Chivas al 'Chicharito' Hernández .

"Esta semana Javier Hernández cumplió treinta y siete años de edad, no es Cristiano Ronaldo, eso está claro. Nunca lo fue ni lo va a ser, su contrato termina en diciembre y Chivas no tiene intenciones de renovarle, podríamos estar atestiguando los últimos juegos de una de las grandes figuras en la historia del fútbol mexicano, nos guste o no".