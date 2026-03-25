Liga MX Niegan a Christian Ebere del Cruz Azul la entrada a Estados Unidos para amistoso El delantero Christian Ebere no pudo ingresar a la Unión Americana por una proclama vigente que restringe el ingreso al país a ciudadanos de Nigeria.

Video A este jugador de Cruz Azul le niegan la entrada a Estados Unidos

Cruz Azul se medirá al Atlético Nacional este miércoles en partido amistoso como parte del receso de la Liga MX Clausura 2026 debido a la Fecha FIFA y no contará con uno de sus delanteros extranjeros para este partido.

Se trata de Christian Ebere, quien no pudo entrar a Estados Unidos debido a una proclama vigente del gobierno de ese país que restringe el acceso al territorio a ciudadanos de Nigeria, por lo que se perderá el encuentro en San José, California.

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“No obstante, el club continúa las gestiones para que el deportista pueda participar en los partidos oficiales de la Concacaf Champions Cup a celebrarse en Los Angeles el próximo mes de abril”, informó La Máquina a través de un comunicado.

Christian Ebere llegó a Cruz Azul como refuerzo para el Clausura 2026, suma cinco juegos disputados, pero ninguno como titular, con un total de 100 minutos en el terreno de juego. En la Concacaf Champions Cup tiene dos partidos disputados aunque ambos como hombre de cambio y en México.

Cruz Azul se medirá a LAFC en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup en el juego de ida el próximo 7 de abril en California, por lo que el club espera poder contar para entonces con su futbolista.