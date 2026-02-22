    Liga MX

    El eufórico festejo de Nicolás Larcamón tras el triunfo en el Cruz Azul vs. Chivas

    El director técnico de La Máquina estalló en júbilo con el 2-1 sobre Chivas y así lo celebró hacia su afición.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Nicolás Larcamón se vuelve loco tras el gol de Charly Rodríguez


    Nicolás Larcamón y Cruz Azul consiguieron quebrar el paso no sólo invicto, sino perfecto de Chivas de Guadalajara luego de imponerse en el Estadio Cuauhtémoc con goles de ‘Toro’ Fernández y Charly Rodríguez, éste con un festejo a lo Chicharito.

    El estratega argentino acaparó la atención con su festejo luego del gol de Charly Rodríguez y que devolvió la ventaja a La Máquina menos de cinco minutos después de que Ángel Sepúlveda empatara de manera parcial para el Rebaño.

    Nicolás Larcamón celebró a lo largo de la banda del campo de juego y dirigido hacia su afición, se hincó en la grama y su euforia parecía incontrolable por conseguir los tres puntos frente al líder del torneo mexicano.

    Además, Cruz Azul conservó el paso perfecto como local en el Clausura 2026, fue su cuarto triunfo en mismo número de partidos en la capital poblana; en los números generales tiene cinco triunfos y 16 puntos que lo colocan como segundo en la tabla de posiciones.

    Además, La Máquina es la mejor ofensiva del torneo con 13 goles anotados, aunque no puede presumir de los mismos estándares a la defensiva, pues ha recibido ocho goles y ocupa la parte media de la tabla en este rubro.

    Cruz Azul ahora se medirá al Monterrey en la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 y repetirá como visitante para la Fecha Doble ante Santos Laguna y volverá a casa para recibir al Atlético de San Luis.

    Liga MX

