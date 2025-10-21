Video Necaxa vs Cruz Azul | Horario y dónde ver el partido de la Liga MX

Cruz Azul logró un valioso triunfo 2-1 ante América, el pasado sábado en Ciudad Universitaria, en uno de los mejores partidos del estratega Nicolás Larcamón, porque nulificó por completo a las Águilas de André Jardine.

La Máquina no contó de inicio con Kevin Mier y Willer Ditta por actos de indisciplina, pero esto no fue motivo para que el cuadro Celeste se desajustara y por el contrario, en cuanto tomaron la ventaja con gol de Nacho Rivero, el partido se fue del lado de Cruz Azul.

Ahora Larcamón enfrentará a Necaxa, su ex equipo hasta el torneo anterior y lo hará como visitante.

Horario y dónde ver el Necaxa vs. Cruz Azul de la Jornada 14 de la Liga MX

En los últimos tres enfrentamientos entre estos equipos, dos triunfos son para la Máquina y uno para los Rayos.

Cuándo es el Necaxa vs. Cruz Azul: El partido se juega el próximo martes 21 de octubre en el estadio Victoria

A qué hora es el Necaxa vs. Cruz Azul: El cotejo arranca a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 en el Este, 20:00 en el Centro y 18:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.