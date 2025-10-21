    Futbol

    Necaxa vs. Cruz Azul | Horario y dónde ver el partido de la Liga MX

    Nicolás Larcamón enfrenta a su exequipo en Aguascalientes, en lo que podría ser una buena oportunidad para sumar de tres, para la Máquina.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Necaxa vs Cruz Azul | Horario y dónde ver el partido de la Liga MX

    Cruz Azul logró un valioso triunfo 2-1 ante América, el pasado sábado en Ciudad Universitaria, en uno de los mejores partidos del estratega Nicolás Larcamón, porque nulificó por completo a las Águilas de André Jardine.

    La Máquina no contó de inicio con Kevin Mier y Willer Ditta por actos de indisciplina, pero esto no fue motivo para que el cuadro Celeste se desajustara y por el contrario, en cuanto tomaron la ventaja con gol de Nacho Rivero, el partido se fue del lado de Cruz Azul.

    PUBLICIDAD

    Ahora Larcamón enfrentará a Necaxa, su ex equipo hasta el torneo anterior y lo hará como visitante.

    Horario y dónde ver el Necaxa vs. Cruz Azul de la Jornada 14 de la Liga MX

    En los últimos tres enfrentamientos entre estos equipos, dos triunfos son para la Máquina y uno para los Rayos.

    Cuándo es el Necaxa vs. Cruz Azul: El partido se juega el próximo martes 21 de octubre en el estadio Victoria

    A qué hora es el Necaxa vs. Cruz Azul: El cotejo arranca a las 19:00 horas en el Centro de México, 21:00 en el Este, 20:00 en el Centro y 18:00 en el Pacífico de los Estados Unidos.

    Dónde ver el Necaxa vs. Cruz Azul: En los Estados Unidos lo podrás ver en la plataforma digital ViX

    Más sobre Futbol

    1:16
    Necaxa vs Cruz Azul | Horario y dónde ver el partido de la Liga MX

    Necaxa vs Cruz Azul | Horario y dónde ver el partido de la Liga MX

    1 min
    ¡Kevin Mier hace berrinche tras primer gol del América!

    ¡Kevin Mier hace berrinche tras primer gol del América!

    1 min
    Cruz Azul vs. América: El saldo negativo de Larcamón ante las Águilas

    Cruz Azul vs. América: El saldo negativo de Larcamón ante las Águilas

    2 min
    El futbol mexicano se une a la causa social del FUCAM

    El futbol mexicano se une a la causa social del FUCAM

    1 min
    El plan de la FMF para detonar la exportación de futbolistas mexicanos al extranjero

    El plan de la FMF para detonar la exportación de futbolistas mexicanos al extranjero

    Relacionados:
    FutbolNecaxaCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD