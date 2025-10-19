    Nicolás Larcamón

    Larcamón rompe silencio sobre indisciplina de Kevin Mier y Willer Ditta

    El entrenador argentino habló de lo sucedido en el Clásico Joven.

    Por:
    Juan Regis.
    Video En Cruz Azul no hay indisciplinas, Larcamón explica lo ocurrido con Mier y Ditta

    Nicolás Larcamón detalló qué fue lo que sucedió con Willer Ditta y Kevin Mier de cara al Clásico Joven ante América que La Máquina terminó ganando por marcador de 2-1 en Ciudad Universitaria.

    El entrenador argentino confirmó lo que TUDN había adelantado en plena transmisión del partido sobre el castigo que ambos seleccionados colombianos recibieron por no reportar a tiempo con el club para preparar la Jornada 13 ante América.

    "Son situaciones que sucedieron en una semana muy mediática, nada, estuvieron en la convocatoria de selección, incumplieron con la fecha de regreso estipulada para ellos y se perdieron dos o tres entrenamientos y a partir de ahí sea quien sea el rival que tenemos enfrente y en la convicción que tengo sobre a capacidad que tiene la totalidad del grupo, no solo los más reconocidos o emblemáticos, el colectivo es el que nos hará trascender.

    "A partir de ahí, tome la decisión más allá de lo relevante que resultaba el partido para todo el club y afición, responsabilizarme con la conducción del equipo y bueno, tomé una decisión verdaderamente difícil, pero que era lo mejor para sobre todo tener la totalidad del equipo en la línea que necesitamos para ambicionar todo lo que ambicionamos".

    Pese al castigo para Willer y Mier, Larcamón dejó en claro que no existe ningún conflicto por la decisión técninca y del directiva de dejarlos en la banca para el juego ante América (aunque Ditta sí sumó minutos en la segunda parte).

    "Destacar que Kevin como Willer llevan un tiempo prolongado y no tienen episodios de este tipo, es una decisión de cara a este partido, no hay más allá de todo eso, confío totalmente en mis jugadores y estoy en el apoyo total más allá del error que cometieron Kevin y Willer".

