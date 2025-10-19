Video Resumen | Cruz Azul remonta y derrota al América y se pone segundo en la tabla

PUBLICIDAD

Una falla en la lateral por parte de Jorge Sánchez permitió a Brian Rodríguez abrir el marcador apenas pasada la primera media hora del partido y después de que tuviera una opción clara de gol que no pudo concretar en un mano a mano con Andrés Gudiño y con la marca de Erik Lira sobre de él.

El empate llegó casi de la misma forma, una falla en la lateral pero ahora de las Águilas, pues Kevin Álvarez dio un pase retrasado que quedó como en asistencia para que Guillermo ‘Toro’ Fernández definiera a ras de pasto el 1-1 antes del descanso, minuto 33.

Para el segundo tiempo se levantó el ‘castigo’ para Willer Ditta, quien entró de relevo por el juvenil Jorge Rodarte y también entró Nacho Rivero, quien con menos de cinco minutos en la cancha puso el 2-1, el de la remontada, para llevarse los tres puntos y colocar a Cruz Azul como sublíder.

Del lado del América ingresó Álvaro Fidalgo por Zendejas, quien se resintió de una dolencia muscular, además de Alan Saint-Maximin, quien también sorprendió su inicio desde la banca. Sebastián Cáceres fue amonestado y deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas de cara a la Fecha Doble.

Con la victoria, Cruz Azul llegó a 28 puntos, dos menos que el líder Toluca, que goleó este sábado al Querétaro, mientras que América es tercero con 27 unidades y que como en mayo pasado, volvió a perder de visitante ante los celestes para llegar a tres derrotas consecutivas en esta condición.

Además, La Máquina quebró una marca histórica de Pumas, quien funge como local en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde llegó a tener una racha de 22 partidos consecutivos sin perder, ahora el cuadro cementero llegó a 23 juegos al hilo sin perder en este escenario.