    Liga MX

    Nahuel Guzmán busca más emoción en la Liga MX con los juegos clave a la misma hora

    El portero de Tigres considera que los juegos que definan algo importante deberían jugarse simultáneamente.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Nahuel Guzmán quiere más emoción en la Liga MX, juegos clave a la misma hora

    Tigres se juega parte de su boleto a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX en el partido de la Jornada 17 cuando reciban a Mazatlán en la cancha del Volcán.

    En la conferencia de prensa previa al partido, Nahuel Guzmán, portero de Tigres comentó que le gustaría que los partidos que definan algo importante, como es este caso, se jugarán a la misma hora y evitar “suspicacias”.

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    “Sabemos lo que nos jugamos, estamos con la necesidad de ganar, sabemos que la victoria nos deja directamente adentro sin esperar algún otro resultado”.

    “Una de las cosas que me gustaría mencionar, se me hace muy raro que los partidos que definen cosas no se jueguen a la misma hora, estaba viendo que en las cinco mejores ligas del mundo la última fecha los partidos definitorios se juegan en el mismo horario, me parece que un tema que en caso de que los resultados no se den puede generar ciertas suspicacias, mencionarlo nada más, sin querer alterar, ni mucho menos”.

    Nahuel Guzmán quiere retener a Ángel Correa

    En los últimos días se ha escuchado el rumor sobre que el futbol de Argentina quiere en sus filas a Ángel Correa, algo que no sorprende a Nahuel Guzmán, ya que el jugador es de un alto nivel futbolístico.

    No me sorprende porque conocemos l a calidad de Ángel, es un jugador que viene de hacer una carrera en Europa, con un equipo, con una identidad, un mismo entrenador, que le ha tocado estar en un plantel campeón del mundo, es seleccionado nacional, no me sorprende, ojalá nosotros lo podamos seguir disfrutando porque hoy es nuestro, juega bien, se supo identificar con la institución, tiene un estilo de juego que representa a la institución, ojalá lo podamos seguir disfrutando acá”.

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