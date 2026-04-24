Liga MX Fans de Monterrey despiden a Sergio Canales previo a la Jornada 17 de Liga MX El cuadro regio, ya eliminado de Liguilla, visita a Santos el domingo para concluir el torneo regular.



Video ¡Ojo a sus confesiones! Fans de Rayados se despiden de Sergio Canales

La incertidumbre por la renovación de Sergio Canales con el equipo de Monterrey tras el Clausura 2026 prendió las alarmas en algunos aficionados que ya se despidieron del jugador de cara a la Jornada 17, la última de la fase regular y que definirá los cruces de la Liguilla.

El futbolista español fue captado saliendo de las instalaciones del club previo al juego del domingo en casa de Santos Laguna y los seguidores a provecharon para mandar mensajes de apoyo a Canales y de paso obtener su firma para la posteridad.

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Destaca la confesión de un fan regio que, tras darle a firmar a Canales un jersey del club para bebés, aseguró que su hijo en camino llevará el nombre de Sergio en su honor.

"Estoy tiemble y tiemble. Le voy a poner Sergio a mi hijo que viene en camino", confesó el fan y Canales respondió con un "enhorabuena".

Sergio Canales no sumó minutos en la victoria ante Puebla en la jornada pasada por una supuesta lesión y se desconoce si jugará el último compromiso del actual torneo.

¿Cómo va la renovación de Sergio Canales en Rayados?

Sergio Canales cuenta con una renovación automática con Monterrey, sin embargo, fuentes revelan que ambas partes, jugador y directiva, no se han sentado para hablar al respecto y han surgido rumores de una posible salida del club.

De acuerd con Diego Armando Medina, reportero de TUDN en Monterrey, el contrato del ibérico finaliza al acabar el presente Clausura 2026 de la Liga MX.

Sergio Canales ha jugado 118 partidos con Rayados desde el 2023 que aterrizó en México con juegos de Liga MX, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y Mundial de Clubes, con saldo de 46 goles y 22 asistencias.