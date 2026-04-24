    Liga MX

    Fans de Monterrey despiden a Sergio Canales previo a la Jornada 17 de Liga MX

    El cuadro regio, ya eliminado de Liguilla, visita a Santos el domingo para concluir el torneo regular.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Ojo a sus confesiones! Fans de Rayados se despiden de Sergio Canales

    La incertidumbre por la renovación de Sergio Canales con el equipo de Monterrey tras el Clausura 2026 prendió las alarmas en algunos aficionados que ya se despidieron del jugador de cara a la Jornada 17, la última de la fase regular y que definirá los cruces de la Liguilla.

    El futbolista español fue captado saliendo de las instalaciones del club previo al juego del domingo en casa de Santos Laguna y los seguidores a provecharon para mandar mensajes de apoyo a Canales y de paso obtener su firma para la posteridad.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje en redes sociales
    1 mins

    Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje en redes sociales

    Liga MX
    Armando González sorprende preparando marquesitas
    1 mins

    Armando González sorprende preparando marquesitas

    Liga MX
    Puebla vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026
    2 mins

    Puebla vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026

    Liga MX
    Nicolás Larcamón confiesa que jugadores pidieron su continuidad en Cruz Azul
    1 mins

    Nicolás Larcamón confiesa que jugadores pidieron su continuidad en Cruz Azul

    Liga MX
    El peso de la afición en la destitución en Cruz Azul de Nicolás Larcamón
    2 mins

    El peso de la afición en la destitución en Cruz Azul de Nicolás Larcamón

    Liga MX
    Larcamón cree que merecía demostrar de qué era capaz Cruz Azul en Liguilla
    1 mins

    Larcamón cree que merecía demostrar de qué era capaz Cruz Azul en Liguilla

    Liga MX
    Con voz entrecortada, Nicolás Larcamón guarda respeto a Víctor Velázquez pese a su salida
    2:48

    Con voz entrecortada, Nicolás Larcamón guarda respeto a Víctor Velázquez pese a su salida

    Liga MX
    ¡Los jugadores pidieron considerar la decisión de destituir a Nicolás Larcamón!
    1:27

    ¡Los jugadores pidieron considerar la decisión de destituir a Nicolás Larcamón!

    Liga MX
    ¿La afición pesó para la destitución de Nicolás Larcamón? Esto dijo el entrenador
    2:59

    ¿La afición pesó para la destitución de Nicolás Larcamón? Esto dijo el entrenador

    Liga MX
    Nicolás Larcamón cree que merecía jugar la Liguilla y demostrar su continuidad
    1:41

    Nicolás Larcamón cree que merecía jugar la Liguilla y demostrar su continuidad

    Liga MX

    Destaca la confesión de un fan regio que, tras darle a firmar a Canales un jersey del club para bebés, aseguró que su hijo en camino llevará el nombre de Sergio en su honor.

    "Estoy tiemble y tiemble. Le voy a poner Sergio a mi hijo que viene en camino", confesó el fan y Canales respondió con un "enhorabuena".

    Sergio Canales no sumó minutos en la victoria ante Puebla en la jornada pasada por una supuesta lesión y se desconoce si jugará el último compromiso del actual torneo.

    ¿Cómo va la renovación de Sergio Canales en Rayados?

    Sergio Canales cuenta con una renovación automática con Monterrey, sin embargo, fuentes revelan que ambas partes, jugador y directiva, no se han sentado para hablar al respecto y han surgido rumores de una posible salida del club.

    De acuerd con Diego Armando Medina, reportero de TUDN en Monterrey, el contrato del ibérico finaliza al acabar el presente Clausura 2026 de la Liga MX.

    Sergio Canales ha jugado 118 partidos con Rayados desde el 2023 que aterrizó en México con juegos de Liga MX, Concacaf Champions Cup, Leagues Cup y Mundial de Clubes, con saldo de 46 goles y 22 asistencias.

    En España se maneja la posibilidad de que Canales regrese a Europa para fichar con el Racing de Santander, equipo que va encaminado a ascender a LaLiga de España la siguiente temporada.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreySergio Canales

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX