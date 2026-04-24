Liga MX Ángel Correa es pretendido por River Plate, pero Tigres no ha recibido oferta El atacante argentino es pretendido con uno de los grandes del continente, pero los felinos no contemplan su salida.

Video Ángel Correa y Tigres: esto se sabe sobre su futuro

Ángel Correa, jugador de Tigres que se juega la vida en la Liga MX, es pretendido por el River Plate de Argentina, aunque el conjunto felino no ha recibido una oferta formal por el atacante.

Acorde con Vladimir García, reportero de TUDN, Tigres mantiene a Ángel Correa como uno de los jugadores no negociables dentro de la plantilla felina.

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La única forma en la que Correa podría emigrar a River Plate de Argentina sería si el 'Millonario' pagara la cláusula que rondaría, acorde con Vladimir García, de alrededor de 20 millones de dólares.

Esto sin contar con el salario del propio Ángel Correa, quien tendría un sueldo de alrededor de 4.5 millones de dólares, cifras que, al menos a priori, lucen complicadas de costear para River Plate.