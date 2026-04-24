Liga MX Hormiga González busca romper récord de un campeón de goleo de Chivas Armando González está obligado a superar sus 12 goles si quiere ser campeón de goleo de la Liga MX y con ello superaría una interesante marca.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Hormiga González v. Gilberto Mora: El frente a frente de las joyas mexicanas

Armando 'Hormiga' González se mantiene como serio aspirante al título de goleo individual en el Clausura 2026 y a una fecha de concluir el torneo de la Liga MX, está obligado a superar los 12 goles que tiene actualmente.

Joao Pedro tiene 13 goles y la Hormiga González enfrentará al Tijuana en busca de alcanzarlo o superarlo. De conseguirlo lograría romper el máximo de goles anotado hasta ahora por un campeón de goleo de Chivas en torneos cortos.

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¿CUÁNTOS GOLES HAN ANOTADO LOS CAMPEONES DE GOLEO DE CHIVAS EN TORNEOS CORTOS?

La marca de más goles anotados por un campeón de goleo rojiblanco es copartida, pues corresponde al propio Armando González y a Alan Pulido.

La Hormiga se consagró el torneo pasado en donde llegó a 12 tantos, mientras que Alan Pulido se llevó el título de goleo en el Apertura 2019 y también logró 12 goles.

Los otros campeones de goleo de Chivas en torneos cortos son Omar Bravo que hizo 11 goles y Javier 'Chicharito' Hernández que marcó 10 en el Bicentenario 2010 y que tuvo la desventaja de no terminar el torneo al concentrar con la Selección Mexicana.

Campeones de goleo de Chivas en torneos cortos: