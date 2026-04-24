Liga MX Cruz Azul y las opciones que tendría para director técnico; título no ayudaría a Huiqui El estratega interino no tendría asegurado su lugar, aun si fuera campeón; La Máquina tiene en la mira varios candidatos.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Cruz Azul tiene un candidato que “le encanta” para dirigir al equipo en el Apertura 2026

El exfutbolista Joel Huiqui asumió el cargo de director técnico de Cruz Azul de manera interina en sustitución de Nicolás Larcamón. El ahora estratega será el encargado de disputar la última jornada y también la Liguilla.

Sin embargo, pese a que lograra hacer un gran papel e incluso pudiera ser campeón, no se quedaría en el puesto de forma definitiva, así lo aseguró el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo.

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"Si Huiqui es campeón le va a pasar lo mismo que a Vicente Sánchez. Y estamos hablando de dos interinos", reveló el reportero de TUDN.

¿QUIÉNES SON LO CANDIDATOS A DT DE CRUZ AZUL?

Según la misma información, Cruz Azul está considerando a varios candidatos y ya está por hablar con algunos de ellos. Uno de los que destaca es Matías Almeyda, quien ya dirigió en México a Chivas y viene de dirigir al Sevilla.

Almeyda parece ser el favorito, pero también se especula que Antonio Mohamed es otro que gusta mucho, aunque su caso es mucho más complicado como actual técnico de Toluca.