Hormiga González y Gilberto Mora: El frente a frente del Chivas vs. Tijuana
El encuentro de la última fecha también llama la atención de los aficionados por ver a las jóvenes promesas del futbol mexicano.
Chivas y Tijuana se enfrentan en la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX y el duelo capta la atención no solo por el juego en sí, sino porque en el campo estarán frente a frente dos jugadores llamados a ser el futuro del futbol mexicano.
Por Tijuana estará Gilberto Mora y por Chivas Armando 'Hormiga' González. Gilberto es mediocampista y destaca por su movilidad dentro del campo, su visión de juego, técnica y capacidad de superar rivales.
La Hormiga, en cambio, sobresale más por su letalidad dentro del área, así como su capacidad para desmarcarse y encontrar espacios.
Gilberto Mora
- Edad: 17 años
- Posición: Mediocampista
- Debut: 18 de agosto de 2024
Armando González
- Edad: 23 años
- Posición: delantero
- Debut: 13 de enero de 2024
HORMIGA GONZÁLEZ O GILBERTO MORA ¿QUIÉN LLEGA EN MEJOR MOMENTO?
Actualmente cada uno vive un momento distinto, Gilberto Mora va ganando cada vez más minutos tras su regreso y ya incluso se destacó con un gol en su último partido.
Por otra parte, la Hormiga González ha tenido un bajón ofensivo y pese a que se mantiene en la disputa por el título de goleo individual no ha anotado en los últimos tres juegos.
Este partido también será una buena oportunidad de ver a ambos jugadores por última vez antes del Mundial, pues cabe destacar que concentrarán con la Selección Mexicana y no disputarán la Liguilla.