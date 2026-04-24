Liga MX Hormiga González y Gilberto Mora: El frente a frente del Chivas vs. Tijuana El encuentro de la última fecha también llama la atención de los aficionados por ver a las jóvenes promesas del futbol mexicano.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Hormiga González v. Gilberto Mora: El frente a frente de las joyas mexicanas

Chivas y Tijuana se enfrentan en la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX y el duelo capta la atención no solo por el juego en sí, sino porque en el campo estarán frente a frente dos jugadores llamados a ser el futuro del futbol mexicano.

Por Tijuana estará Gilberto Mora y por Chivas Armando 'Hormiga' González. Gilberto es mediocampista y destaca por su movilidad dentro del campo, su visión de juego, técnica y capacidad de superar rivales.

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La Hormiga, en cambio, sobresale más por su letalidad dentro del área, así como su capacidad para desmarcarse y encontrar espacios.

Gilberto Mora

Edad: 17 años

Posición: Mediocampista

Debut: 18 de agosto de 2024

Armando González

Edad: 23 años

Posición: delantero

Debut: 13 de enero de 2024

HORMIGA GONZÁLEZ O GILBERTO MORA ¿QUIÉN LLEGA EN MEJOR MOMENTO?

Actualmente cada uno vive un momento distinto, Gilberto Mora va ganando cada vez más minutos tras su regreso y ya incluso se destacó con un gol en su último partido.

Por otra parte, la Hormiga González ha tenido un bajón ofensivo y pese a que se mantiene en la disputa por el título de goleo individual no ha anotado en los últimos tres juegos.