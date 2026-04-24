    Liga MX

    Hormiga González y Gilberto Mora: El frente a frente del Chivas vs. Tijuana

    El encuentro de la última fecha también llama la atención de los aficionados por ver a las jóvenes promesas del futbol mexicano.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Hormiga González v. Gilberto Mora: El frente a frente de las joyas mexicanas

    Chivas y Tijuana se enfrentan en la última jornada del Clausura 2026 de la Liga MX y el duelo capta la atención no solo por el juego en sí, sino porque en el campo estarán frente a frente dos jugadores llamados a ser el futuro del futbol mexicano.

    Por Tijuana estará Gilberto Mora y por Chivas Armando 'Hormiga' González. Gilberto es mediocampista y destaca por su movilidad dentro del campo, su visión de juego, técnica y capacidad de superar rivales.

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    La Hormiga, en cambio, sobresale más por su letalidad dentro del área, así como su capacidad para desmarcarse y encontrar espacios.

    Gilberto Mora

    • Edad: 17 años
    • Posición: Mediocampista
    • Debut: 18 de agosto de 2024

    Armando González

    • Edad: 23 años
    • Posición: delantero
    • Debut: 13 de enero de 2024

    HORMIGA GONZÁLEZ O GILBERTO MORA ¿QUIÉN LLEGA EN MEJOR MOMENTO?

    Actualmente cada uno vive un momento distinto, Gilberto Mora va ganando cada vez más minutos tras su regreso y ya incluso se destacó con un gol en su último partido.

    Por otra parte, la Hormiga González ha tenido un bajón ofensivo y pese a que se mantiene en la disputa por el título de goleo individual no ha anotado en los últimos tres juegos.

    Este partido también será una buena oportunidad de ver a ambos jugadores por última vez antes del Mundial, pues cabe destacar que concentrarán con la Selección Mexicana y no disputarán la Liguilla.

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