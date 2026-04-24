Liga MX Alejandro Zendejas es el máximo goleador del América en la era Jardine El jugador estadounidense es uno de los referentes del equipo desde la llegada del brasileño.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Alejandro Zendejas es el máximo goleador de América en la era Jardine

Alejandro Zendejas es uno de los referentes de América, y junto con Brian Rodríguez se han echado el equipo al hombro en los últimos meses, y ante esta situación el jugador estadounidense se convirtió en el máximo goleador azulcrema en la era de André Jardine .

El estratega brasileño llegó a conjunto de las Águilas en el 2023 y rápidamente se ganó el corazón del americanismo con el tricampeonato donde Zendejas ha sido clave para Jardine.

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De acuerdo con @apuntoe1916, con su reciente gol ante León que le dio el triunfo al América, Alejandro Zendejas llegó a 37 anotaciones bajo el mando de André Jarine, superando a Henry Martín y Brian Rodríguez que suman 34 cada uno.

De igual forma, Zendejas se metió al top 20 de goleadores en la historia de las Águilas al llegar a 51 goles desde su arribo al equipo en el 2022.

En el presente Clausura 2026, el estadounidense acumula tres goles y el es segundo mejor goleador del América por detrás de Brian Rodríguez que tiene seis tantos.

MÁXIMOS GOLEADORES DEL AMÉRICA EN LA ERA ANDRÉ JARDINE

Otros futbolistas que destacan en el listado de goleadores con América bajó el mando de André Jardine son; Julián Quiñones, Diego Valdés y Rodrigo Aguirre, jugadores que tienen poco tiempo de haber salido de la institución.