Nacho Rivero destapa porqué no inició como titular ante América

Video Nacho Rivero destaca lo que significa el triunfo sobre el América

Una vez que Cruz Azul derrotó 2-1 al América en el Clásico Joven, Ignacio Rivero advirtió que aún no es tiempo de festejar, a pesar de la importancia anímica que significa la victoria.

"La verdad que feliz, un triunfo muy, muy importante lo que es en casa con nuestra gente, se disfruta el doble, pero todavía no se ha logrado nada, es un partido, sí, lo que significa, muy importante, pero hay que seguir paso a paso".

Para el autor del segundo gol de La Maquina, mismo que les dio la victoria durante este encuentro de la Jornada 13 de la Liga MX, la clave fue no dejarse caer al verse abajo con el gol sorpresivo del América.

"Lastimosamente se encuentran con un gol, un trazo muy largo que nos sorprende, supimos reponernos, el primer tiempo fue atípico, con muchas oportunidades que debemos culminar mejor, el persistir fue la clave".

Sobre las razones por las que en vez de iniciar el partido sobre la cancha fue a la banca, Nacho Rivero dejó claro que todo obedeció a una decisión del técnico Nicolás Larcamón y su táctica para llevarse los tres puntos.

"Toca a veces sumar desde el banco, a veces jugando, uno se entrega, todos queremos jugar, hay un plantel muy vasto, todos están en muy buen nivel, ya es un decisión técnico-táctica, si bien traía un esguince grado dos del partido ante Tijuana, se me complicó un poquito ante Tigres, todos logramos un empate sobre el final, hoy de nuevo, seguir con esa humildad y sacrificio que todavía no se consigue nada".

Finalmente, ante los rumores sobre el castigo que tuvieron los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta por un aparente tema de indisciplina, Nacho Rivero simplemente contestó que es un tema ya solucionado al interior del equipo.