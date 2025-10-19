    Cruz Azul

    Nacho Rivero destapa porqué no inició como titular ante América

    El jugador del Cruz Azul advierte que aún no es tiempo de festejar ya que aún no se ha logrado nada a pesar de la victoria sobre las Águilas.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Nacho Rivero destaca lo que significa el triunfo sobre el América

    Una vez que Cruz Azul derrotó 2-1 al América en el Clásico Joven, Ignacio Rivero advirtió que aún no es tiempo de festejar, a pesar de la importancia anímica que significa la victoria.

    "La verdad que feliz, un triunfo muy, muy importante lo que es en casa con nuestra gente, se disfruta el doble, pero todavía no se ha logrado nada, es un partido, sí, lo que significa, muy importante, pero hay que seguir paso a paso".

    PUBLICIDAD

    Para el autor del segundo gol de La Maquina, mismo que les dio la victoria durante este encuentro de la Jornada 13 de la Liga MX, la clave fue no dejarse caer al verse abajo con el gol sorpresivo del América.

    "Lastimosamente se encuentran con un gol, un trazo muy largo que nos sorprende, supimos reponernos, el primer tiempo fue atípico, con muchas oportunidades que debemos culminar mejor, el persistir fue la clave".

    Sobre las razones por las que en vez de iniciar el partido sobre la cancha fue a la banca, Nacho Rivero dejó claro que todo obedeció a una decisión del técnico Nicolás Larcamón y su táctica para llevarse los tres puntos.

    "Toca a veces sumar desde el banco, a veces jugando, uno se entrega, todos queremos jugar, hay un plantel muy vasto, todos están en muy buen nivel, ya es un decisión técnico-táctica, si bien traía un esguince grado dos del partido ante Tijuana, se me complicó un poquito ante Tigres, todos logramos un empate sobre el final, hoy de nuevo, seguir con esa humildad y sacrificio que todavía no se consigue nada".

    Finalmente, ante los rumores sobre el castigo que tuvieron los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta por un aparente tema de indisciplina, Nacho Rivero simplemente contestó que es un tema ya solucionado al interior del equipo.

    "Decisión técnico-táctica y lo que se habla adentro queda ahí, no tengo más para opinar, se solucionó puertas adentro como debe ser".

    Más sobre Liga MX

    1:32
    André Jardine explica así las razones de la derrota de su equipo

    André Jardine explica así las razones de la derrota de su equipo

    2 min
    Cruz Azul castiga a Kevin Mier y Willer Ditta por indisciplina

    Cruz Azul castiga a Kevin Mier y Willer Ditta por indisciplina

    1 min
    ¡Kevin Mier hace berrinche tras primer gol del América!

    ¡Kevin Mier hace berrinche tras primer gol del América!

    1 min
    América tiene un lesionado más, Víctor Dávila deja el juego ante Cruz Azul

    América tiene un lesionado más, Víctor Dávila deja el juego ante Cruz Azul

    1:16
    Resumen | Chivas derrota a Mazatlán y se mete a zona de Liguilla

    Resumen | Chivas derrota a Mazatlán y se mete a zona de Liguilla

    Relacionados:
    Cruz AzulAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD