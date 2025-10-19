    Cruz Azul

    Cruz Azul castiga a Kevin Mier y Willer Ditta por indisciplina

    Ambos jugadores colombianos permanecieron en la banca de La Máquina en su duelo ante América ante el desconcierto de la afición.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video La verdadera razón por la que Mier y Ditta fueron banqueados en pleno clásico joven

    Para el Clásico Joven del futbol mexicano, toda la afición esperaba que ambas escuadras saltaran a la cancha con sus mejores elementos, sin embargo, no fue así en ninguno de los dos casos, pero por motivos muy distintos entre Cruz Azul y América.

    Mientras que las Águilas tuvieron bajas debido a lesiones, en La Máquina fueron razones más de peso, mismas que, en un principio al parecer quisieron ocultar, al parecer todo indica que hubo indisciplinas dentro del plantel, por las que directiva y cuerpo técnico debieron tomar medidas.

    Para el encuentro de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, hubo dos ausencias por parte del Cruz Azul que llamaron la atención, el portero Kevin Mier y Willer Ditta, quienes a pesar de que estuvieron en la banca, todo indica que estaban castigados.

    Al parecer, comentó el reportero de TUDN Gibrán Araige durante la transmisión del partido, ambos colombianos, tras los duelos amistosos que sostuvieron con su selección, uno de ellos ante México, durante la Fecha FIFA, debían reportarse con el Cruz Azul el miércoles, cosa que no hicieron ni ese día ni al siguiente, sino hasta el viernes.

    Tanto Kevin Mier como Willer Ditta argumentan que perdieron el vuelo que los traería de regreso a la Ciudad de México, sin embargo, se dio a conocer que su compatriota, Álvaro Angulo, jugador de los Pumas, sí hizo el viaje, reportó con los Universitarios el miércoles, entrenó y jugó ante los Rayados, lo que generó más dudas sobre la veracidad de sus argumentos.

    Ante estos dudosos hechos entre los jugadores colombianos, el director técnico Nicolás Larcamón y la directiva del Cruz Azul, tras una reunión, tomaron la decisión de que estos jugadores no estuvieran de inicio en la cancha en el duelo ante el América en lo que siguen las investigaciones, aunque Willer Ditta sí vio acción en la segunda parte.

