Ignacio Ambriz, director técnico del León, se quebró en plena conferencia de prensa tras el partido frente a Pumas al momento de recordar a Manuel Lapuente, de quien se anunció su muerte la tarde de este sábado previo a la continuación de la Jornada 15 del Apertura 2025.

Nacho Ambriz abrió su comparecencia ante los medios de comunicación pidiendo el espacio para enviar sus condolencias a la familia de quien fuera estratega y campeón del Puebla, Necaxa, Selección Mexicana y América, entre otros.

“Darle a la familia de Manolo Lapuente unas condolencias. Para mí ha sido un maestro, alguien que me forjó como futbolista y no me queda más que desearle mi más sincero pésame a su familia”, dijo el entrenador de los Esmeraldas con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas.

Después de hablar del partido, hubo un nuevo espacio para recordar al legendario Manuel Lapuente, al que tuvo como entrenador cuando era jugador del Necaxa y con el que salió bicampeón en las temporada 1994-95, y 1995-96, las últimas de torneos largos en el futbol mexicano.

“Es complicado, difícil, porque Gerardo Esquivel y yo lo queríamos tanto, porque nos ayudó a formarnos como personas y como jugadores. No te creas, cuando me avisaron, me avisó mi compadre el Capi Perales, no sé, sentí algo raro, algo que dije: ‘ya no lo pude ver’.