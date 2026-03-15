Liga MX ¡El gesto de Kevin Mora con su padre, tras su debut! El futbolista de León debutó en Primera División y al término del partido Mora le regaló su playera a su padre.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡El gesto de Kevin Mora con su padre, tras su debut!

León sumó otro descalabro en el Clausura 2026 al caer 0-3 ante Tijuana, lo que provocó la salida del técnico Ignacio Ambriz al finalizar el compromiso.

Nada le salió al cuadro Esmeralda e incluso el único gol que anotó se le invalidó debido a una falta previa en el área.

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Durante el partido ante Xolos, el técnico Ignacio Ambriz realizó múltiples cambios buscando revertir el marcador adverso que nunca se dio. Uno de los ajustes que se presentó en el encuentro fue el debut en Primera División de Kevin Mora, quien a sus 20 años cumplió un sueño como futbolista.