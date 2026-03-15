¡El gesto de Kevin Mora con su padre, tras su debut!
El futbolista de León debutó en Primera División y al término del partido Mora le regaló su playera a su padre.
León sumó otro descalabro en el Clausura 2026 al caer 0-3 ante Tijuana, lo que provocó la salida del técnico Ignacio Ambriz al finalizar el compromiso.
Nada le salió al cuadro Esmeralda e incluso el único gol que anotó se le invalidó debido a una falta previa en el área.
Durante el partido ante Xolos, el técnico Ignacio Ambriz realizó múltiples cambios buscando revertir el marcador adverso que nunca se dio. Uno de los ajustes que se presentó en el encuentro fue el debut en Primera División de Kevin Mora, quien a sus 20 años cumplió un sueño como futbolista.
Al finalizar el partido, Mora se fue a la tribuna para regalarle su playera a su padre que agradeció el gesto. Momento imborrable para amos personajes. Su papá admitió estar nervioso, pero disfrutó el ver a su hijo como futbolista en la Primera División.