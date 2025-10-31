Es la pregunta recurrente desde hace algunos años en la Liga MX, ¿es el Clásico Regio tan pasional como el América vs. Chivas? Guido Pizarro, el director técnico de Tigres tiene la respuesta.

"Sí, es normal que los de México digan que el Clásico Nacional es más importante. Los de acá, para todos los que estamos acá, creemos que el de acá es más importante", aseguró el estratega argentino en conferencia de prensa previo al espero encuentro.

Y dio su explicación del por qué piensa que el Monterrey vs. Tigres es más pasional.

"A nivel plantilla, a nivel pasión, a nivel de como se vive la semana el día a día acá. Por lo que comentan la gente que ha estado en ese clásico, no se vive tan pasional como como el día a día acá en la calle, a los jugadores, a nosotros mismos.

"Es normal que esté esa polémica o esa diferencia con los de allá y los de acá. Para nosotros que estamos acá, me imagino ustedes también, para nosotros el más importante es el de acá y porque también nos mueve la pasión, y la gente acá es muy pasional", aseguró.

El estratega concluyó sosteniendo su respuesta, pero asegurando que cada uno y cada región tendrá su propia respuesta.

"La gente es muy intensa en el día a día. Entonces eso a nosotros nos llega mucho más, pero bueno, pues cada uno tendrá su opinión al respecto. En lo personal pienso que el de acá tiene mucha más pasión", finaizó.

Monterrey y Tigres juegan el Clásico Regio este fin de semana dentro de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo se celebrará el sábado 1° de noviembre en la cancha del Estadio BBVA.