Los tres palos de Rayados tienen un nuevo nombre en el Apertura 2025, Santiago Melé, el responsable del arco de Monterrey, este sábado vivirá su primer Clásico Regio al recibir en casa a Tigres, en uno de los compromisos más atractivos de la Jornada 16 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva del reportero de TUDN, Diego Medina, con el cancerbero uruguayo aseguró que los Clásicos son aparte, no importa cómo llegas, ni lo que ha pasado, ni lo que pasará después. “Es un partido aparte en el campeonato, pero confío ciegamente en mi equipo, creo que tenemos los argumentos para ganar este partido”, puntualizó Melé.

PUBLICIDAD

Con respecto al funcionamiento del equipo a lo largo del actual torneo, Mele es autocrítico al destacar que hay errores, pero se tienen que corregir, se tienen buenos refuerzos, buen trabajo y después de un partido como el Clásico, las finales, las cosas deben fluir.