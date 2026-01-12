    Monterrey

    Monterrey tendrá tres ausencias para enfrentar a Necaxa en Liga MX

    El Monterrey viaja a Aguascalientes para su compromiso de la segunda jornada de la Liga MX con tres importantes ausencias.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Rayados tendrá importantes bajas ante Necaxa

    La presentación del Monterrey en el Torneo Clausura 2026 no fue del todo afortunada, ya que cayeron en casa ante un Toluca plagado de juveniles y suplentes y terminaron abucheados, por su gente, en el Gigante de Acero.

    Sin embargo, para su segundo compromiso de la Liga MX, al tratarse de fecha doble, no hay mucho tiempo de lamentaciones o reclamos y lo que les queda es mirar al frente y pensar en su siguiente rival, el Necaxa, al que enfrentarán en el Estadio Victoria y viene de derrotar a Santos.

    Ante esto y con las ausencias de Lucas Ocampos y del recién presentado Luca Orellano que se ponen en tono físico, además de Gerardo Arteaga por un tema estomacal, Rayados viajó este lunes a Aguascalientes para enfrentar a los Rayos.

    "Este año voy tener la oportunidad de demostrar porqué me compraron y porqué estoy acá, que una vez que toque mi momento voy a tratar de entrar en campo y darlo todo", declaró Orellano durante su presentación.

    La novedad en la convocatoria es la inclusión de Jesús ‘Tecatito’ Corona que se perdió la fecha inaugural, quien ya está recuperado de la lesión muscular que también lo había alejado de los partidos de pretemporada.

    Con información de Diego Medina.

    Monterrey

