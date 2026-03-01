América André Jardine asume responsabilidad de derrota del América El técnico de las Águilas afirma que la derrota es suya, pero que el cuadro azulcrema muy pronto alcanzará su mejor versión en este torneo.

Video Jardine reconoce que Guido Pizarro le ganó en la estrategia

Con una nueva derrota a cuestas, ahora 4-1 ante Tigres, el técnico del América, André Jardine, asumió la responsabilidad de lo sucedido durante este cotejo de la Jornada 8 de la Liga MX.

PUBLICIDAD

"Es mía la responsabilidad, el director técnico es quién entrena a los jugadores, quién plantea el partido quién decide quién juega, quién no juega, entonces, cuando un jugador no juega bien, la responsabilidad al final es mía, porque podría haber metido otro o podría haber entrenado de una forma distinta".

El estratega de las Águilas, a pesar de la goleada, afirmó que muy pronto alcanzarán su mejor versión en este Torneo Clausura 2026.

"El mensaje a nuestra afición, creo que a lo largo de estos casi ya tres años, creo que construimos un tantito de crédito para poder decirles que viene una mejor versión al frente, que el América otra vez va a estar en instancias finales, que vamos competir para otra vez para buscar nuestros objetivos".

Finalmente, André Jardine recordó a la afición azulcrema que antes ya les ha prometido regresar a los primeros planos y les ha cumplido.