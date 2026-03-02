    Mundial 2026

    Sebastián Jurado habla de lo que espera en el América vs. Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX

    El portero de los Bravos de Juárez confiesa sus expectativas respecto a ser parte de los convocados por Javier Aguirre.

    Por:Erick Morales Baca
    Video América vs. Juárez: Sebastián Jurado no se fía del paso del América


    Muy cerca de enfrentar al América durante la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el portero de Juárez, Sebastián Jurado, aceptó la fortaleza del cuadro capitalino, pero no descartó la posibilidad de llevarse los tres puntos.

    "Es una visita complicada, sabemos que América en la Capital es un equipo muy fuerte, bastante complicado, que sabe a lo que juega, entonces, nosotros a hacer el partido más inteligente posible, con nuestras herramientas e ir a tratar de ganarlo".

    Respecto a la posibilidad de ser contemplado por Javier Aguirre para formar parte de la Selección Mexicana que asistirá al Mundial de 2026, el cancerbero de los Bravos dijo preferir concentrarse en su rendimiento.

    "El futbolista y en general los deportistas, debemos enfocar nuestra energía y nuestro día a día en lo que podamos controlar, el tema Selección Mexicana es un factor que yo no puedo controlar porque las decisiones no las tomo yo, entonces lo que a mi me compete es estar en un nivel óptimo, pelear para estar muy bien en mi club y si levantas la mano y eres del agrado del entrenador, adelante".

    Finalmente, al hablar de la participación que tuvo con el cuadro Tricolor, Sebastián Jurado advirtió que fue muy breve, por lo que ahora solo se enfoca en rendir con el cuadro fronterizo.

    "No podría contestar tan puntualmente a tu pregunt a porque simplemente estuve en un microciclo en todo este proceso mundialista de la Selección, pero que sin duda alguna lo más importante es enfocarme en lo que puedo controlar y eso es mi rendimiento".

    Mundial 2026FC Juárez

