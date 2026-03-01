    Monterrey

    Directivos del Monterrey se reúnen para decidir si Domènec Torrent sigue al frente

    Encabezados por José Antonio Noriega, directivos de los Rayados toman importante decisión para el resto del Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Directiva de Rayados decide futuro de Domènec Torrent

    Más sobre Liga MX

    Directiva de Rayados decide futuro de Domènec Torrent
    1:15

    Directiva de Rayados decide futuro de Domènec Torrent

    Liga MX
    André Jardine asume responsabilidad de derrota del América
    1 mins

    André Jardine asume responsabilidad de derrota del América

    Liga MX
    Resumen | Juan Brunetta firma doblete y Tigres golea al América en casa
    6:00

    Resumen | Juan Brunetta firma doblete y Tigres golea al América en casa

    Liga MX
    ¡Doblete de Ángel Correa vs. América y Tigres ya golea!
    1:33

    ¡Doblete de Ángel Correa vs. América y Tigres ya golea!

    Liga MX
    ¿Era tarjeta roja? ¡Vinicius Lima se va expulsado a los pocos segundos de entrar al campo!
    2:30

    ¿Era tarjeta roja? ¡Vinicius Lima se va expulsado a los pocos segundos de entrar al campo!

    Liga MX
    ¡Se arma la bronca! Esto fue lo que pasó en el América vs. Tigres
    2:22

    ¡Se arma la bronca! Esto fue lo que pasó en el América vs. Tigres

    Liga MX
    ¡Dos golazos en 2 minutos! Mira lo que hicieron Brian Rodríguez y Ángel Correa
    2:30

    ¡Dos golazos en 2 minutos! Mira lo que hicieron Brian Rodríguez y Ángel Correa

    Liga MX
    ¡Qué arquero! La atajada de Nahuel Guzmán al trallazo de Raúl Zúñiga
    1:15

    ¡Qué arquero! La atajada de Nahuel Guzmán al trallazo de Raúl Zúñiga

    Liga MX
    Sergio Canales asume responsabilidad en racha negativa de Monterrey
    1 mins

    Sergio Canales asume responsabilidad en racha negativa de Monterrey

    Liga MX
    Sergio Canales asume responsabilidad en resultados de Monterrey
    1:16

    Sergio Canales asume responsabilidad en resultados de Monterrey

    Liga MX


    Luego de una nueva derrota, ahora 2-0 ante Cruz Azul, la directiva del Monterrey, encabezada por José Antonio Noriega, se reunió por coco más de cuatro horas en las instalaciones del barrial a fin de decidir el futuro del técnico Domènec Torrent.

    PUBLICIDAD

    De acuerdo a información del reportero de TUDN, Diego Armando Medina, a pesar del mal momento que viven l os Rayados en el Torneo Clausura 2026, donde marchan en noveno lugar y fuera de la zona de Liguilla, consideró que aún pueden rescatar el torneo con nueve fechas por delante.

    De cara a enfrentarse a media semana a Querétaro y el sábado 7 el Clásico Regio ante Tigres, la directiva del Monterrey decidió respaldar la gestión de Domènec Torrent, aunque aún faltaría la decisión final del Consejo, quien dictará la última palabra.

    Este mismo domingo se deberá tomar la decisión por parte del Consejo de Administración, mismo que ya se encuentra reunido, sobre si se mantiene o no Domènec Torrent al frente de los Rayados, a pesar de que el técnico español pasó la primera prueba ante la directiva del equipo.

    Después de ocho jornadas del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Monterrey solamente cuenta con tres victorias, un empate y cuatro derrotas, para un acumulado de 10 puntos en el noveno puesto de la tabla, aún fuera de puestos de Liguilla.

    Relacionados:
    Monterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX