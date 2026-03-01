Monterrey Directivos del Monterrey se reúnen para decidir si Domènec Torrent sigue al frente Encabezados por José Antonio Noriega, directivos de los Rayados toman importante decisión para el resto del Clausura 2026.

Video Directiva de Rayados decide futuro de Domènec Torrent



Luego de una nueva derrota, ahora 2-0 ante Cruz Azul, la directiva del Monterrey, encabezada por José Antonio Noriega, se reunió por coco más de cuatro horas en las instalaciones del barrial a fin de decidir el futuro del técnico Domènec Torrent.

De acuerdo a información del reportero de TUDN, Diego Armando Medina, a pesar del mal momento que viven l os Rayados en el Torneo Clausura 2026, donde marchan en noveno lugar y fuera de la zona de Liguilla, consideró que aún pueden rescatar el torneo con nueve fechas por delante.

De cara a enfrentarse a media semana a Querétaro y el sábado 7 el Clásico Regio ante Tigres, la directiva del Monterrey decidió respaldar la gestión de Domènec Torrent, aunque aún faltaría la decisión final del Consejo, quien dictará la última palabra.

Este mismo domingo se deberá tomar la decisión por parte del Consejo de Administración, mismo que ya se encuentra reunido, sobre si se mantiene o no Domènec Torrent al frente de los Rayados, a pesar de que el técnico español pasó la primera prueba ante la directiva del equipo.