    Monterrey

    Nico Sánchez convive con la afición del Monterrey tras ser nombrado director técnico

    El nuevo director técnico de los Rayados y su auxiliar Severo Meza firman autógrafos y se toman fotografías con los seguidores del equipo.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google


    Dentro del futbol mexicano la afición del Monterrey siempre se ha caracterizado por ser una de las que más apoyan, ya sea en las buenas o en las malas y, a pesar de que se han dado breves rupturas con el equipo debido a los resultados, esta siempre vuelve.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Sebastián Jurado habla de lo que espera en el América vs. Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX
    1 mins

    Sebastián Jurado habla de lo que espera en el América vs. Juárez en la Jornada 9 de la Liga MX

    Liga MX
    Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey
    2 mins

    Nico Sánchez se podría quedar todo el Clausura 2026 al frente de Monterrey

    Liga MX
    Domènec Torrent queda fuera de Rayados y ya hay candidatos
    1:28

    Domènec Torrent queda fuera de Rayados y ya hay candidatos

    Liga MX
    Directivos del Monterrey se reúnen para decidir si Domènec Torrent sigue al frente
    1 mins

    Directivos del Monterrey se reúnen para decidir si Domènec Torrent sigue al frente

    Liga MX
    Directiva de Rayados decide futuro de Domènec Torrent
    1:15

    Directiva de Rayados decide futuro de Domènec Torrent

    Liga MX
    André Jardine asume responsabilidad de derrota del América
    1 mins

    André Jardine asume responsabilidad de derrota del América

    Liga MX
    Resumen | Juan Brunetta firma doblete y Tigres golea al América en casa
    6:00

    Resumen | Juan Brunetta firma doblete y Tigres golea al América en casa

    Liga MX
    ¡Doblete de Ángel Correa vs. América y Tigres ya golea!
    1:33

    ¡Doblete de Ángel Correa vs. América y Tigres ya golea!

    Liga MX
    ¿Era tarjeta roja? ¡Vinicius Lima se va expulsado a los pocos segundos de entrar al campo!
    2:30

    ¿Era tarjeta roja? ¡Vinicius Lima se va expulsado a los pocos segundos de entrar al campo!

    Liga MX
    ¡Se arma la bronca! Esto fue lo que pasó en el América vs. Tigres
    2:22

    ¡Se arma la bronca! Esto fue lo que pasó en el América vs. Tigres

    Liga MX

    Apenas se había nombrado al nuevo director técnico de los Rayados en la persona de Nico Sánchez, luego de la salida de Domenec Torrent durante la noche del domingo, la afición hizo presencia a las afueras del Barrial con mantas de apoyo a su equipo.

    Ante esto y los cánticos que se presentaron en las instalaciones del Monterrey, Nico Sánchez y su cuerpo técnico respondieron a la afición por el apoyo brindado y, antes de retirarse, tanto él como Severo Meza se bajaron de sus automóviles para convivir un rato con ellos, firmar autógrafos y tomarse fotografías.

    Al ritmo de un "oh le le, oh la la, el Clásico que viene lo tienen que ganar", los seguidores de los Rayados le dejaron claro el primer objetivo a Nico Sánchez y compañía, vencer a los Tigres el próximo fin de semana en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

    A pesar de que el técnico argentino tomo el cargo de director técnico en calidad de interino, se espera que sea por un periodo largo y al menos termine el actual campeonato junto a sus auxiliares Severo Meza y Walter Erviti, quienes son también muy queridos por la afición.

    El primer partido que deberá enfrentar Nico Sánchez al frente de los Rayados será en casa ante Querétaro el miércoles; mientras que el Clásico Regio ante Tigres lo disputarán el sábado 7 de marzo en el Estadio Universitario.

    Relacionados:
    Monterrey

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX