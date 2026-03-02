Monterrey Nico Sánchez convive con la afición del Monterrey tras ser nombrado director técnico El nuevo director técnico de los Rayados y su auxiliar Severo Meza firman autógrafos y se toman fotografías con los seguidores del equipo.



Dentro del futbol mexicano la afición del Monterrey siempre se ha caracterizado por ser una de las que más apoyan, ya sea en las buenas o en las malas y, a pesar de que se han dado breves rupturas con el equipo debido a los resultados, esta siempre vuelve.

Ante esto y los cánticos que se presentaron en las instalaciones del Monterrey, Nico Sánchez y su cuerpo técnico respondieron a la afición por el apoyo brindado y, antes de retirarse, tanto él como Severo Meza se bajaron de sus automóviles para convivir un rato con ellos, firmar autógrafos y tomarse fotografías.

Al ritmo de un "oh le le, oh la la, el Clásico que viene lo tienen que ganar", los seguidores de los Rayados le dejaron claro el primer objetivo a Nico Sánchez y compañía, vencer a los Tigres el próximo fin de semana en la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.

A pesar de que el técnico argentino tomo el cargo de director técnico en calidad de interino, se espera que sea por un periodo largo y al menos termine el actual campeonato junto a sus auxiliares Severo Meza y Walter Erviti, quienes son también muy queridos por la afición.