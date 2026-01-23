Liga MX Monterrey perfila refuerzo mexicano proveniente del extranjero Rayados tiene negociaciones adelantadas para sumar a su plantel a un mediocampista mexicano de 18 años de edad proveniente del exterior.



Video Rayados está por sumar a refuerzo mexicano proveniente del extranjero

Sin embargo, entre la baraja de nombres que han sonado para llegar al equipo ahora aparece el nombre de un juvenil mexicano que milita en el futbol del extranjero y con el cual tienen negociaciones avanzadas para sumarlo a su plantilla.

Se trata de Sebastián Rodríguez, mediocampista mexicano de 18 años de edad que milita en el Houston Dynamo de la MLS, aunque lo hizo en las inferiores, pero que formó parte del primer equipo durante la pasada edición de la Leagues Cup, aunque sin minutos de juego.

Donde sí tuvo actividad fue en la MLS Next Pro con 23 juegos y cuatro goles en 2025, por lo que no pasó desapercibido por Rayados de Monterrey, que buscan sumarlo a sus filas en este mercado de invierno.

Sebastián Rodríguez; sin embargo, se perfila hacia el equipo de Fuerzas Básicas del Monterrey, no al primer equipo, de acuerdo con información de Diego Armando Medina para TUDN, por lo que será difícil verlo desde un inicio con el plantel de Domenec Torrent.