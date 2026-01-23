    Liga MX

    Monterrey perfila refuerzo mexicano proveniente del extranjero

    Rayados tiene negociaciones adelantadas para sumar a su plantel a un mediocampista mexicano de 18 años de edad proveniente del exterior.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Rayados está por sumar a refuerzo mexicano proveniente del extranjero

    Rayados de Monterrey sumará a un refuerzo más a su plantel en este mercado de fichajes en el cual ha tenido altas, bajas y rumores de posibles elementos que pueden arribar al equipo incluido el nombre del estelar del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.

    Sin embargo, entre la baraja de nombres que han sonado para llegar al equipo ahora aparece el nombre de un juvenil mexicano que milita en el futbol del extranjero y con el cual tienen negociaciones avanzadas para sumarlo a su plantilla.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Miguel Borja agradece a Cruz Azul tras fichaje fallido en el Clausura 2026
    1 mins

    Miguel Borja agradece a Cruz Azul tras fichaje fallido en el Clausura 2026

    Liga MX
    ¿Le dicen adiós a Caicedo? Esto se sabe sobre su futuro en Pumas
    1 mins

    ¿Le dicen adiós a Caicedo? Esto se sabe sobre su futuro en Pumas

    Liga MX
    Liga MX: Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul se cae
    1 mins

    Liga MX: Fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul se cae

    Liga MX
    Henry Martín y el panorama que tiene en puerta con América en la Liga MX
    1 mins

    Henry Martín y el panorama que tiene en puerta con América en la Liga MX

    Liga MX
    América ya contempla refuerzo y Jardine lo comunica a su plantilla
    1 mins

    América ya contempla refuerzo y Jardine lo comunica a su plantilla

    Liga MX
    Tigres hace oficial el fichaje de Paco Reyes para el Clausura 2026
    1 mins

    Tigres hace oficial el fichaje de Paco Reyes para el Clausura 2026

    Liga MX
    Gignac paseaba por las calles de Nuevo León y por poco lo atropellan
    1 mins

    Gignac paseaba por las calles de Nuevo León y por poco lo atropellan

    Liga MX
    Sergio Bueno será el técnico de Mazatlán para este Clausura 2026
    1 mins

    Sergio Bueno será el técnico de Mazatlán para este Clausura 2026

    Liga MX
    Jugadores panameños que brillaron y dejaron huella en la Liga MX
    3 mins

    Jugadores panameños que brillaron y dejaron huella en la Liga MX

    Liga MX
    Víctor Dávila y Lichnovsky saldrán para la llegada del refuerzo en América
    1 mins

    Víctor Dávila y Lichnovsky saldrán para la llegada del refuerzo en América

    Liga MX

    Se trata de Sebastián Rodríguez, mediocampista mexicano de 18 años de edad que milita en el Houston Dynamo de la MLS, aunque lo hizo en las inferiores, pero que formó parte del primer equipo durante la pasada edición de la Leagues Cup, aunque sin minutos de juego.

    Donde sí tuvo actividad fue en la MLS Next Pro con 23 juegos y cuatro goles en 2025, por lo que no pasó desapercibido por Rayados de Monterrey, que buscan sumarlo a sus filas en este mercado de invierno.

    Sebastián Rodríguez; sin embargo, se perfila hacia el equipo de Fuerzas Básicas del Monterrey, no al primer equipo, de acuerdo con información de Diego Armando Medina para TUDN, por lo que será difícil verlo desde un inicio con el plantel de Domenec Torrent.

    No obstante, puede ser considerado más adelante en caso de que convenza con su nivel de juego a lo largo de este o el siguiente semestre y en caso de que se concrete su llegada.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyFutbol Estufa Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX