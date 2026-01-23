Monterrey perfila refuerzo mexicano proveniente del extranjero
Rayados tiene negociaciones adelantadas para sumar a su plantel a un mediocampista mexicano de 18 años de edad proveniente del exterior.
Rayados de Monterrey sumará a un refuerzo más a su plantel en este mercado de fichajes en el cual ha tenido altas, bajas y rumores de posibles elementos que pueden arribar al equipo incluido el nombre del estelar del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Sin embargo, entre la baraja de nombres que han sonado para llegar al equipo ahora aparece el nombre de un juvenil mexicano que milita en el futbol del extranjero y con el cual tienen negociaciones avanzadas para sumarlo a su plantilla.
Se trata de Sebastián Rodríguez, mediocampista mexicano de 18 años de edad que milita en el Houston Dynamo de la MLS, aunque lo hizo en las inferiores, pero que formó parte del primer equipo durante la pasada edición de la Leagues Cup, aunque sin minutos de juego.
Donde sí tuvo actividad fue en la MLS Next Pro con 23 juegos y cuatro goles en 2025, por lo que no pasó desapercibido por Rayados de Monterrey, que buscan sumarlo a sus filas en este mercado de invierno.
Sebastián Rodríguez; sin embargo, se perfila hacia el equipo de Fuerzas Básicas del Monterrey, no al primer equipo, de acuerdo con información de Diego Armando Medina para TUDN, por lo que será difícil verlo desde un inicio con el plantel de Domenec Torrent.
No obstante, puede ser considerado más adelante en caso de que convenza con su nivel de juego a lo largo de este o el siguiente semestre y en caso de que se concrete su llegada.