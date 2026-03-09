    Liga MX

    Emotivo momento; fan pasa de la tristeza a la alegría tras triunfo de Santos Laguna

    Después de dos años el conjunto lagunero ganó de visita en la Liga MX.

    Raúl Martínez
    Santos Laguna rompió la racha de 737 días sin ganar como visitante en la Liga MX y un pequeño fan pasó de la tristeza a la alegría en unos minutos al ver el gol del triunfo sobre los Xolos.

    A través de redes sociales se dio a conocer el momento en que un niño rompe en llanto luego de que se anulara el gol de Lucas Di Yorio, que significaba el gol de la victoria para los laguneros.

    Sin embargo, instantes después esas lagrimas de tristeza se convirtieron de emoción luego de que Alberto Ocejo pusiera el 2-1 final del Santos al minuto 100.

    El pequeño al ver que por fin ganaría el Santos comenzó a celebrar con sus papás, incluso le pidieron que bailará como Matías Vouso, pero él prefirió ver la repetición de la anotación.

    Santos Laguna no ganaba de visita desde el 1 de marzo del 2024 cuando derrotó a Querétaro y ahora dos años después volvió a ganar a domicilio.

    Además, esta victoria sobre Xolos de Tijuana significó la primera en el Clausura 2026 de la Liga MX tras 10 jornadas disputadas.

