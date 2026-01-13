Liga MX Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann El director técnico del Monterrey destacó jugar con ocho mexicanos en el triunfo ante Necaxa y se notó molesto cuando se le preguntó por el delantero francés.

Video Estalla Domenec Torrent cuando le preguntan por Griezmann

Rayados de Monterrey obtuvo sus primeros goles y puntos en la Liga MX Clausura 2026 luego de vencer de manera categórica a los Rayos de Necaxa en el Estadio Victoria dentro de la Jornada Doble.

Tras el encuentro, el director técnico Domenec Torrent destacó que haya jugado con ocho jugadores mexicanos en la victoria ante los rojiblancos este martes y resalto que ello se ebe a la confianza que tiene en el jugador de casa.

PUBLICIDAD

“Quiero destacar que hemos cambiado a seis futbolistas, han iniciado ocho mexicanos. Creo mucho en el jugador de la casa que siente y se identifica con el club, lo han hecho muy bien todos.

“ Esto quiere decir que Rayados tiene un plantel muy compensado, que podemos hacer cambios, sobre todo ahora que tenemos en siete días tres juegos y feliz por la victoria”, indicó Domenec Torrent el martes tras el triunfo ante Necaxa.

¿ANTOINE GRIEZMANN, REFUERZO DE RAYADOS? TORRENT ESTALLA

El estratega español se notó molestó cuando se le cuestionó sobre los rumores que existen en España sobre la posible llegada de Antoine Griezmann a su equipo como refuerzo en este mercado de fichajes y quien aún milita en el Atlético de Madrid de LaLiga.

“No, no, no. Esto no es verdad… yo no sé cómo inventan tanto, es una cosa de… es una locura, primero como saben tenemos un cupo lleno, no podemos fichar a un extranjero, primero. Segundo, estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, yo a veces… yo, porque se los dije, por salud mental no leo nada, no tengo redes sociales, tengo pero no las miro porque son barbaridades.