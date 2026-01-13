    Liga MX

    Domenec Torrent estalla en conferencia de prensa cuando le preguntan por Antoine Griezmann

    El director técnico del Monterrey destacó jugar con ocho mexicanos en el triunfo ante Necaxa y se notó molesto cuando se le preguntó por el delantero francés.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Estalla Domenec Torrent cuando le preguntan por Griezmann

    Rayados de Monterrey obtuvo sus primeros goles y puntos en la Liga MX Clausura 2026 luego de vencer de manera categórica a los Rayos de Necaxa en el Estadio Victoria dentro de la Jornada Doble.

    Tras el encuentro, el director técnico Domenec Torrent destacó que haya jugado con ocho jugadores mexicanos en la victoria ante los rojiblancos este martes y resalto que ello se ebe a la confianza que tiene en el jugador de casa.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Resumen | Rayados derrota a Necaxa en su visita a Aguascalientes
    10:00

    Resumen | Rayados derrota a Necaxa en su visita a Aguascalientes

    Liga MX
    Juárez vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
    1 mins

    Juárez vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Liga MX
    ¡El oso del partido! Rossano tenía toda la portería y la mando al corner
    1:29

    ¡El oso del partido! Rossano tenía toda la portería y la mando al corner

    Liga MX
    ¡Puros reflejos! Cárdenas salva a Rayados del descuento
    1:30

    ¡Puros reflejos! Cárdenas salva a Rayados del descuento

    Liga MX
    ¿Qué haces Fimbres? Iker saca un rayo de su pierna derecha al poste
    1:17

    ¿Qué haces Fimbres? Iker saca un rayo de su pierna derecha al poste

    Liga MX
    ¡Golazo! Fimbres la pone de billarista en la esquina, lejos de Unsain
    1:26

    ¡Golazo! Fimbres la pone de billarista en la esquina, lejos de Unsain

    Liga MX
    Alexis Vega será baja en Toluca y Selección Mexicana por artroscopia de rodilla
    1 mins

    Alexis Vega será baja en Toluca y Selección Mexicana por artroscopia de rodilla

    Liga MX
    ¡Gol de Monterrey! Berterame define solo frente a Unsain
    1:20

    ¡Gol de Monterrey! Berterame define solo frente a Unsain

    Liga MX
    Javairo Dilrosun es baja oficial del América tras dos años
    1 mins

    Javairo Dilrosun es baja oficial del América tras dos años

    Liga MX
    ¡Inicia el partido! Necaxa vs. Monterrey En Vivo aquí
    0:30

    ¡Inicia el partido! Necaxa vs. Monterrey En Vivo aquí

    Liga MX

    “Quiero destacar que hemos cambiado a seis futbolistas, han iniciado ocho mexicanos. Creo mucho en el jugador de la casa que siente y se identifica con el club, lo han hecho muy bien todos.

    Esto quiere decir que Rayados tiene un plantel muy compensado, que podemos hacer cambios, sobre todo ahora que tenemos en siete días tres juegos y feliz por la victoria”, indicó Domenec Torrent el martes tras el triunfo ante Necaxa.

    ¿ANTOINE GRIEZMANN, REFUERZO DE RAYADOS? TORRENT ESTALLA

    El estratega español se notó molestó cuando se le cuestionó sobre los rumores que existen en España sobre la posible llegada de Antoine Griezmann a su equipo como refuerzo en este mercado de fichajes y quien aún milita en el Atlético de Madrid de LaLiga.

    “No, no, no. Esto no es verdad… yo no sé cómo inventan tanto, es una cosa de… es una locura, primero como saben tenemos un cupo lleno, no podemos fichar a un extranjero, primero. Segundo, estamos diciendo cosas prácticamente imposibles, yo a veces… yo, porque se los dije, por salud mental no leo nada, no tengo redes sociales, tengo pero no las miro porque son barbaridades.

    “El año pasado se ve que me pelee con Lucas Ocampos, ni vergüenza tienen para rectificar, Lucas se reía conmigo… o que el vestidor está roto y ahora que queremos fichar. Además, no me interesa, me interesa el partido de hoy”, resaltó en tono molesto en plena conferencia de prensa Domenec Torrent.

    Relacionados:
    Liga MXMonterreyFutbol Estufa Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX