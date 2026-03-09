Liga MX Liga MX oficializa cesión de Emiliano Muñoz del Atlético de San Luis al Atlético de Madrid El cuadro español se hizo del elemento del Atlético de San Luis que tiene apenas 16 años.

Video La promesa del futbol mexicano que se va a Europa antes que Gilberto Mora

Emiliano Muñoz es nuevo jugador de forma oficial del Atlético de Madrid, tras brillar con el Atlético de San Luis en divisiones juveniles.

De acuerdo a la Liga MX, en un comunicado de prensa, este lunes se hizo oficial, a pesar de que se manejaba la información desde el pasado mes de enero.

"El Atlético de San Luis informó de la cesión del jugador juvenil Emiliano Muñoz al Atlético de Madrid bajo un acuerdo entre ambos clubes. Muñoz, de 16 años, es originario de San Luis Potosí, comenzó su formación en el club potosino en 2024 y ha competido en sus categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-19, debido a su desempeño también ha tenido participación en las categorías menores de la Selección Nacional de México.

"Este movimiento forma parte de una alianza estratégica entre el Atlético de San Luis, el Atlético de Madrid y el Atlético Ottawa con el propósito de desarrollar el talento de los futbolistas y aumentar su proyección internacional. Desde la Liga BBVA MX envíamos los mejores deseos para Emiliano en esta gran oportunidad con el Atlético de Madrid.

LOS NÚMEROS DE EMILIANO MUÑOZ EN LIGA MX



Si bien Emiliano Muñoz no debutó en la Liga MX, a nivel juvenil tuvo un paso goleador importante al tener 25 goles en 47 partidos, de acuerdo a reportes en redes sociales.

El mexicano, de tener buen rendimiento con el Juvenil A, podría dar el salto importante al primer equipo del Atlético de Madrid, aunque habrá que esperar que determina en su momento el entrenador Diego Simeone.

Muñoz ya ha tenido actividad con la Selección Mexicana Sub-15 y es junto a Gilberto Mora, dos de las máximas promesas del futbol mexicano a futuro.