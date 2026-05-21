Liga MX Almeyda es anunciado como nuevo técnico de Monterrey en la Liga MX El argentino vuelve a México tras su paso en Europa y MLS a ocho años de su salida de Chivas.

Video Matías Almeyda es nuevo director técnico de Monterrey de la Liga MX

Matías Almeyda es oficialmente nuevo técnico de Monterrey tras el acuerdo de palabra que tuvo con la directiva de Rayados en días pasados.

El argentino regresa a la Liga MX después de ocho años de su aventura con Chivas, equipo en el que fue campeón de Liga MX, Copa MX y de la Concacaf Champions Cup.

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Los términos del acuerdo es un contrato por dos años, de acuerdo a información de Rayados en comunicado de prensa.

La llegada de Matías Almeyda a Monterrey



Desde hace unas semanas se negociaba entre Matías Almeyda y Monterrey con un contrato a detalle en cuanto a cláusulas de salida, bonos, premios y demás.

Tras su salida de Chivas en el 2018, Almeyda tuvo un paso por la MLS de Estados Unidos con San Jose Earthquakes, de la MLS, así como al AEK Atenas, de Grecia, donde fue campeón de Liga y Copa. Su último club fue el Sevilla de España, donde fue cesado hace unos meses.

De acuerdo con información de Diego Medina de TUDN, se espera que el técnico argentino pueda llegar en los siguientes días a la ciudad de Monterrey para firmar su contrato y ser presentado ante los medios de comunicación.

La intención de Rayados era tener a Almeyda justo en la semana en que fueron citados los jugadores del plantel al arranque de la pretemporada de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

Entre los cambios en Monterrey está la llegada de Dennis te Kloese como nuevo presidente deportivo, así como al ascenso de Walter Erviti a la parte deportiva de la directiva a partir de este verano.