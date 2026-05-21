Liga MX Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver la Final de ida de la Liga MX Clausura 2026 La Máquina y los de la UNAM se reencuentran en una Final del futbol mexicano, los celestes tendrá un tercer estadio como casa en el semestre.



Video Cruz Azul vs. Pumas: Dónde ver la Final de Ida de la Liguilla Clausura 2026

Cruz Azul vs. Pumas se enfrentan en la Final de ida de la Liga MX Clausura 2026, será la tercera Final que disputen entre sí con un triunfo para cada uno; sin embargo, es la primera que se disputan entro de la era de los torneos cortos.

La primera se dio en la temporada 1978-79, el cuadro celeste ganó; era la cuarta Final disputada en la historia de la Liga del futbol mexicano y su cuarto título por esta vía.

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Dos temporadas después se volvieron a enfrentar, fue la 1980-81 y esta vez el conjunto de la UNAM ganó para equilibrar la balanza a un título cada uno cuando se enfrentan en el partido decisivo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS. PUMAS, FINAL DE IDA DEL CLAUSURA 2026

La Máquina de Cruz Azul llega luego de acabar tercero en la tabla de posiciones, por lo que será local en la Final de ida, tercer estadio que usa en este semestre como casa, luego de que iniciara en el Estadio Cuauhtémoc y concluyera en el Estadio Banorte; ahora seda el Estadio Ciudad de los Deportes.

Pumas llegó a la Final como líder, lo consiguió en la última jornada y cerrará en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, donde apenas perdió un encuentro y fue frente a Toluca, fuera de la contienda.