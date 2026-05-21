Liga MX Comisión de Árbitros responde a Cruz Azul de cara a la Final ante Pumas El conjunto de La Noria sufre un revés justo antes de que inicie la Gran Final del Clausura 2026.

Video Cruz Azul sufre revés antes de que inicie la Final ante Pumas

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio un revés al Cruz Azul, incluso antes de que iniciara la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Acorde con Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, la Comisión de Árbitros respondió al conjunto de La Noria respecto a una queja presentada por los cementeros por las designaciones arbitrales en la Gran Final.

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El organismo rechazó la solicitud de Cruz Azul de cambiar al árbitro en su duelo ante Pumas por el título del futbol mexicano, todo en medio de un mar de incertidumbre y polémicas.

Daniel Quintero Huitrón es el silbante para el partido de vuelta, un árbitro que, según se podría considerar en La Noria, es una decisión que podría afectar la paridad de la Final.

Además, se argumentó que la Comisión de Árbitros le dejó en claro a Cruz Azul que rechazan cualquier injerencia de los clubes respecto a las decisiones del organismo sobre quiénes son los responsables de llevar las riends de un compromiso.