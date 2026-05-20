Liga MX Joel Huiqui y lo complejo que fue el tomar las riendas de Cruz Azul El técnico de la Máquina asegura el hecho de conocer a la mayoría de los jugadores le facilitó las cosas para tomar las riendas.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Joel Huiqui: “Encontré a un plantel con dudas sobre sí mismo”

Uno de los principales retos que tuvo Joel Huiqui al tomar las riendas de Cruz Azul, tras la salida de Nicolás Larcamón fue que tenía dudas. “El vestidor no estaba roto, pero sí con un poco de dudas en ellos mismos, en saber si estaban haciendo lo correcto en la parte personal y parte en la estrategia fue hablar con el jugador, fue complejo, pero lo pudimos estabilizar”, destacó el estratega.

Al hablar de Gabriel ‘Toro’ Fernández y su actual estado físico, Huiqui no ocultó nada y reiteró que sigue en proceso de recuperación, ya que no está al 100 por ciento, pero si es necesario jugará, ya que hace un trabajo especial con el área médica y espera tenerlo para la Final.

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Con respecto al arbitraje, Joel Huiqui está seguro de que siempre tiene que ser con decisiones correcta. “Confío en la honestidad del arbitraje, a veces se equivocan, pero son seres humanos, no pienso que sea con intención, el que pite mañana y el domingo lo harán increíble”.

Apoyo total de la directiva celeste al trabajo del técnico

Para culminar habló de su amistad con el Ingeniero Víctor Velázquez, con quien está agradecido por abrirle la puerta de su oficina, no piensa solamente en mañana, sino en la importancia que el club tiene por conseguir un título, la afición y la directiva lo merecen.

“El día que se decidió lo de Larcamón nos sentamos en la oficina y el primer mensaje del ingeniero fue que trabajaremos en equipo, no tomo decisiones a la ligera, escucho a todo el mundo, hay mucha gente que es valiosa y tomo todas las opiniones, quien decide soy yo, parte del mensaje que recibimos es trabajo en equipo y el resultado es el reflejo del trabajo en equipo”, concluyó.