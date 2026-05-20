Gonzalo Piovi Gonzalo Piovi asegura que Cruz Azul es favorito para ganar el Clausura 2026 Piovi reconocidó la labor que ha hecho Joel Huiqui como entrenador, al traer estabilidad al cuadro celeste

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Piovi prende la Final de Liga MX y apunta al título: “Somos favoritos”

Gonzalo Piovi dejó claro que en Cruz Azul existe plena confianza de cara a la Final del Clausura 2026 frente a Pumas. El defensor argentino aseguró que La Máquina llega como favorita al duelo por el título después del trabajo realizado a lo largo de todo el semestre.

“Nosotros (somos los favoritos). Trabajamos todo el semestre para esto y estoy muy ansioso por tener la ilusión y el deseo de consagrarnos. Va a ser para el que mejor lo haga, los detalles van a marcar la diferencia y espero que sean a beneficio nuestro”, expresó encharla con TUDN.

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Las palabras de Piovi reflejan la seguridad que existe dentro del plantel celeste, que buscará coronar una campaña con un nuevo campeonato de Liga MX.

¿Qué representa volver a jugar una Final en Ciudad Universitaria?

El zaguero cementero también habló sobre lo especial que será disputar nuevamente una serie definitiva en Ciudad Universitaria, estadio donde Cruz Azul encontró una casa momentánea, ante las mejoras que le hicieron al Estadio Azteca.

“Contento de volver a pisarlo. Fue un estadio donde quizá no conseguimos títulos, pero nos fuimos consolidando de menor a mayor. El primer semestre jugamos una Final y volver a encontrarnos con nuestra afición ahí. Va a ser algo muy lindo”, comentó.

Reconoció la labor de Joel Huiqui en el banquillo

El defensor argentino también reconoció el trabajo realizado por Joel Huiqui desde que tomó el mando del equipo, especialmente en aspectos relacionados con el orden táctico.

“Joel, al tomar el mando, ha corregido algunos aspectos del juego donde el orden cumple una parte fundamental. Quizá anteriormente se veía un equipo con más libertad al atacar y al defender teníamos un poco más de desorden”, explicó.