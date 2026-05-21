Liga MX Final Liga MX: ¿Cuál fue el resultado del Pumas vs. Cruz Azul en el Clausura 2026? Será la tercera Final de Liga MX entre ambos; se midieron en el Estadio Olímpico de CU en la undécima jornada del Clausura 2026, escenario de la Final de vuelta.

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Pumas vs. Cruz Azul se miden en la Final de la Liga MX Clausura 2026; es el líder contra el tercer lugar de la tabla de posiciones final tras 17 jornadas del torneo regular y la tercera ocasión en que estos clubes se miden en el juego por el título del futbol mexicano.

La Final de ida se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y que hace años fungía como casa de La Máquina bajo el nombre de Estadio Azul. Será el tercer estadio que utilice el cuadro cementero como casa este semestre, tras el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Banorte.

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Pumas jugará la Final de vuelta en casa, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria escenario en el que se midieron dentro de la undécima jornada del torneo regular y que acabó con empate de 2-2 y donde sólo registraron una derrota, 2-3 al Toluca.

Los anotadores de ese juego fueron Nico Ibáñez y Charly Rodríguez para adelantar a Cruz Azul 0-2 en el primer tiempo; Juninho marcó en la segunda parte y un autogol de Willer Ditta permitieron a Pumas empatar y rescatar el empate, el tercero en el semestre en casa en torneo regular.

La última vez que Cruz Azul ganó en el Estadio Olímpico de C.U. fue en el Apertura 2024 por marcador de 0-2 con anotaciones de Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero, ambos ya fuera del conjunto celeste.