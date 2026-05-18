    Liga MX

    Monterrey y Almeyda llegaron a un acuerdo total de palabra

    En las próxima horas se firmará un precontrato y después el técnico argentino viajará a México.

    Por:Omar Carrillo
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    Video El día que se espera acuerdo total entre Almeyda y Rayados

    Matías Almeyda regresa a México. El técnico argentino y Rayados alcanzaron un acuerdo total de palabra por dos años luego de dos semanas de negociación.

    Con información de Diego Medina, de TUDN, tras llegar a un convenio en su relación contractual, 'El Pelado' firmará en las próximas horas un precontrato con Monterrey.

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    Luego de ello viajará a la ciudad regia para la firma definitiva y buscar tres o cuatro refuerzos para el siguiente torneo.

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    Las negociaciones del club mexicano estuvieron encabezadas por Dennis de Klose, presidente deportivo de la institución, y Walter Erviti, director deportivo.

    Las negociaciones entre Almeyda y Monterrey

    Según informó también Medina en los días pasados, se revisó cada detalle, cada prima, cada premio, cada letra chiquita del documento que unirá a las dos partes. Entre ellos: Cláusulas de rescisión en México, cláusulas en el extranjero, cláusulas en MLS, cláusulas en Europa, cláusulas para una selección nacional.

    Además, de los tiempos de contrato y años vinculantes dependiendo de resultados, y objetivos conseguidos.

    Se espera, luego del acuerdo, que el próximo fin de semana Matías arribe a Monterrey. De ser así, el plan de tener al técnico una semana antes de que reporte el plantel el 1 de junio, se cumplirá y arrancarán la pretemporada juntos.

    Matías Almeyda, ya tuvo una primera experiencia en México cuando llegó a Chivas en el 2015. Se fue en el 2018 con títulos de Liga MX, Copa MX y de la Concacaf Champions Cup.

    Luego de su paso por Liga MX, Almeyda dirigió al San Jose Earthquakes, de la MLS. Así como al AEK, de Grecia, y al Sevilla, de LaLiga.

    Video Rayados tiene como primer opción a Matías Almeyda para la dirección técnica
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