Monterrey y Almeyda llegaron a un acuerdo total de palabra
En las próxima horas se firmará un precontrato y después el técnico argentino viajará a México.
Matías Almeyda regresa a México. El técnico argentino y Rayados alcanzaron un acuerdo total de palabra por dos años luego de dos semanas de negociación.
Con información de Diego Medina, de TUDN, tras llegar a un convenio en su relación contractual, 'El Pelado' firmará en las próximas horas un precontrato con Monterrey.
Luego de ello viajará a la ciudad regia para la firma definitiva y buscar tres o cuatro refuerzos para el siguiente torneo.
Las negociaciones del club mexicano estuvieron encabezadas por Dennis de Klose, presidente deportivo de la institución, y Walter Erviti, director deportivo.
Las negociaciones entre Almeyda y Monterrey
Según informó también Medina en los días pasados, se revisó cada detalle, cada prima, cada premio, cada letra chiquita del documento que unirá a las dos partes. Entre ellos: Cláusulas de rescisión en México, cláusulas en el extranjero, cláusulas en MLS, cláusulas en Europa, cláusulas para una selección nacional.
Además, de los tiempos de contrato y años vinculantes dependiendo de resultados, y objetivos conseguidos.
Se espera, luego del acuerdo, que el próximo fin de semana Matías arribe a Monterrey. De ser así, el plan de tener al técnico una semana antes de que reporte el plantel el 1 de junio, se cumplirá y arrancarán la pretemporada juntos.
Matías Almeyda, ya tuvo una primera experiencia en México cuando llegó a Chivas en el 2015. Se fue en el 2018 con títulos de Liga MX, Copa MX y de la Concacaf Champions Cup.
Luego de su paso por Liga MX, Almeyda dirigió al San Jose Earthquakes, de la MLS. Así como al AEK, de Grecia, y al Sevilla, de LaLiga.