Liga MX André Jardine se quedará con América para el Apertura 2026 de la Liga MX El técnico todavía tiene contrato e iniciará la planeación para el siguiente torneo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video André Jardine continuará como técnico de América para el Apertura 2026

América fue eliminado del Clausura 2026 de la Liga MX en la fase de cuartos de final a manos de Pumas, quienes jugarán la Gran Final del torneo ante Cruz Azul.

Tras ese partido André Jardine, técnico de las Águilas dejó en manos su continuidad al frente del equipo a la directiva de la institución.

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Este día, Gibrán Araige, reportero de TUDN e Insider de América, confirmó que el técnico brasileño seguirá en el banquillo azulcrema para el próximo Apertura 2026, recordando que tiene contrato hasta el verano del 2027.

Además, no reveló que Jardine está en sus días de descanso y que rechazó una oferta para ser analista durante la Copa del Mundo con una televisora.

Con quien no contará André Jardine, será con su auxiliar, Victor Gomes, quien se despidió del club de cara a la siguiente temporada.