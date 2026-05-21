Liga MX Keylor Navas y los campeones de Champions que jugaron una Final Liga MX El arquero tico ha hecho lo que pocos, ser campeón de Champions League y con Real Madrid, que aparece en una final en México.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Keylor Navas: de ganar la Champions League a jugar la Final de la Liga MX

Con su presencia en la serie por el título ant e Cruz Azul, Keylor Navas se convertirá apenas en el tercer futbolista campeón de la UEFA Champions League que alcanza una final de Liga MX.

Curiosamente, los dos anteriores son mexicanos. El primero fue Rafael Márquez, campeón con Barcelona de la ‘orejona’ en las campañas 2005-2006 y 2008-2009. Tras dejar Europa y tener un paso por la MLS, regresó a México para jugar con León, donde alcanzó las finales del Apertura 2013 y Clausura 2014. En ambas terminó por coronarse.

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El otro es Jonathan dos Santos, quien fue parte de la plantilla del Barcelona que ganó la Champions League en la edición 2010-2011, aunque sin mucho protagonismo.

¿Cuántas Champions ganó Keylor Navas con Real Madrid?

El caso del arquero tico es similar al de Márquez, pues fue figura y pieza fundamental en una de las épocas más dominantes del Real Madrid, club con el que ganó tres Champions League consecutivas en 2016, 2017 y 2018, consolidándose como uno de los porteros más exitosos de su generación.

Jugadores de Real Madrid en la Final en México

Por otra parte, Navas también entró a otra lista histórica dentro de la Liga MX. El costarricense es apenas el tercer futbolista que jugó y fue campeón con el Real Madrid que logra disputar una final del futbol mexicano.

Antes de él lo hicieron Emilio Butragueño, histórico delantero español que llegó al Celaya en los años noventa y alcanzó la final de la temporada 1995-1996, además de Iván Zamorano, quien disputó la final del Verano 2001 con América.

Pocas figuras con un historial tan exitoso en Europa han llegado al futbol mexicano todavía en condiciones competitivas y siendo determinantes dentro del campo.