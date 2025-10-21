Rayados recibe en el Gigante de Acero al cuadro de los Bravos de Juárez en partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX donde buscara reencontrarse con la victoria.

Monterrey llega a este compromiso tras igualar en casa 1-1 con los Pumas y así ligar dos empates de forma consecutiva que lo mantiene en la cuarta posición del torneo con 27 puntos.

Por su parte, Juárez empató con Pachuca en la jornada 13 lo que provocó que descendiera a la novena posición con 19 unidades que de momento le da el pase al Play In.

HORARIO Y DÓNDE VER EL RAYADOS VS. FC JUÁREZ DE LA JORNADA 14 DEL APERTURA 2025

La última vez que se enfrentaron Rayados y Bravos fue en la jornada 6 del Clausura 2025 con triunfo de 2-1 del conjunto de Juárez.

Sn embargo, Monterrey tiene la balanza a su favor ya que tiene ocho victorias por dos derrotas en los últimos 10 juegos entre ambos equipos.