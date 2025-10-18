El partido entre Monterrey vs. Pumas de Jornada 13 dejó una de las postales que quedarán para la historia en la Liga MX.

Y es que los exjugadores del Real Madrid, Keylor Navas y Sergio Ramos, se reencontraron de cara al partido en el Gigante de Acero en la Sultana del Norte.

Keylor Navas, portero titular de Pumas, y Sergio Ramos, defensa y capitán de Rayados, no pudieron evitar saludarse como en los viejos tiempos cuando coindicieron en el Real Madrid y marcaron una época dorada en el cuadro merengue.

Con un fuerte y caluroso abrazo, y un intercambio de palabras que solo quedará entre ellos, ambos se saludaron antes del inicio del protocolo de la Liga MX. Risas, recuerdos y la mejor vibra a minutos del arranque de uno de los encuentros más esperados de la fecha 13 del Apertura 2025.

Ya en el partido, ambos se enfrentaron de la mejor manera posible: un penal a favor de Rayados al final del primer tiempo fue ejecutado por Ramos ante un Keylor Navas que no pudo evitar el gol de su excompañero para añadir peculiaridad al encuentro.