Así se reencontraron Sergio Ramos y Keylor Navas en el Monterrey vs. Pumas
Los exjugadores del Real Madrid se vieron en el túnel y esto sucedió.
El partido entre Monterrey vs. Pumas de Jornada 13 dejó una de las postales que quedarán para la historia en la Liga MX.
Y es que los exjugadores del Real Madrid, Keylor Navas y Sergio Ramos, se reencontraron de cara al partido en el Gigante de Acero en la Sultana del Norte.
Keylor Navas, portero titular de Pumas, y Sergio Ramos, defensa y capitán de Rayados, no pudieron evitar saludarse como en los viejos tiempos cuando coindicieron en el Real Madrid y marcaron una época dorada en el cuadro merengue.
Con un fuerte y caluroso abrazo, y un intercambio de palabras que solo quedará entre ellos, ambos se saludaron antes del inicio del protocolo de la Liga MX. Risas, recuerdos y la mejor vibra a minutos del arranque de uno de los encuentros más esperados de la fecha 13 del Apertura 2025.
Ya en el partido, ambos se enfrentaron de la mejor manera posible: un penal a favor de Rayados al final del primer tiempo fue ejecutado por Ramos ante un Keylor Navas que no pudo evitar el gol de su excompañero para añadir peculiaridad al encuentro.
Keylor Navas y Sergio Ramos comparten tres títulos consecutivos de Champions League con el Real Madrid --aquel tricampeonato histórico en 2016, 2017 y 2018--, además de innumerables trofeos de Mundiales de Clubes, LaLiga y Supercopas en España.