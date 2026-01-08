Liga MX Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca El futuro de los jugadores mexicanos podría dar un giro de 180º.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Mucha atención a lo que falta para que Héctor Herrera y Guti lleguen al Pachuca

Después de salir del cuadro del Toluca donde se consagró bicampeón de la Liga MX, Héctor Herrera está muy cerca de regresar al Pachuca; sin embargo, para que eso suceda tiene que haber algunas modificaciones en sus condiciones.

De acuerdo con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, para que HH vuelva a defender la playera de los Tuzos tiene que bajar sus pretensiones económicas.

PUBLICIDAD

La directiva del Pachuca no le cierra las puertas a Herrera, pero también dependería del del visto bueno del técnico Estaban Solari ya que en su equipo tiene cubierta la posición del ex jugador del Atlético de Madrid.

Por otro lado, otro jugador que podría regresar a los Tuzos es Erick Gutiérrez, quien ya estaría en pláticas con la directiva para unirse el equipo hidalguense.

De igual forma, el mediocampista tendría que llegar a pelear el puesto y podría ser en las próximas horas cuando se decida el futuro del canterano del Pachuca tras su paso por las Chivas del Guadalajara.