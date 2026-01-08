    Liga MX

    Lo que falta para que Héctor Herrera y Erick Gutiérrez regresen a Pachuca

    El futuro de los jugadores mexicanos podría dar un giro de 180º.

    Por:
    Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Mucha atención a lo que falta para que Héctor Herrera y Guti lleguen al Pachuca

    Después de salir del cuadro del Toluca donde se consagró bicampeón de la Liga MX, Héctor Herrera está muy cerca de regresar al Pachuca; sin embargo, para que eso suceda tiene que haber algunas modificaciones en sus condiciones.

    Más sobre Liga MX

    La razón por la que Agustín Palavecino no fichó con América para el Clausura 2026
    1 mins

    La razón por la que Agustín Palavecino no fichó con América para el Clausura 2026

    Liga MX
    Pedro Caixinha revela que lo motivó a regresar a la Liga MX
    2 mins

    Pedro Caixinha revela que lo motivó a regresar a la Liga MX

    Liga MX
    La razón por la que Miguel Borja no puede jugar con Cruz Azul en la Jornada 1
    1 mins

    La razón por la que Miguel Borja no puede jugar con Cruz Azul en la Jornada 1

    Liga MX
    Pedro Caixinha explica las razones que lo motivaron a regresar a la Liga MX
    2:15

    Pedro Caixinha explica las razones que lo motivaron a regresar a la Liga MX

    Liga MX
    Así visualiza Pedro Caixinha el proyecto con FC Juárez
    1:52

    Así visualiza Pedro Caixinha el proyecto con FC Juárez

    Liga MX
    La herida sigue abierta: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca
    1 mins

    La herida sigue abierta: Afición de Rayados pide no homenajear a Toluca

    Liga MX
    ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez!
    1 mins

    ¡Xolos confirma fichaje del delantero venezolano Josef Martínez!

    Liga MX
    Juan Carlos Osorio tendría en la mira a Armando González
    1 mins

    Juan Carlos Osorio tendría en la mira a Armando González

    Liga MX
    'Turco' Mohamed adelanta cuarto refuerzo del Toluca para el Clausura 2026
    2 mins

    'Turco' Mohamed adelanta cuarto refuerzo del Toluca para el Clausura 2026

    Liga MX
    Atlético San Luis anuncia a Santiago Muñoz como nuevo refuerzo
    1 mins

    Atlético San Luis anuncia a Santiago Muñoz como nuevo refuerzo

    Liga MX

    De acuerdo con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, para que HH vuelva a defender la playera de los Tuzos tiene que bajar sus pretensiones económicas.

    PUBLICIDAD

    La directiva del Pachuca no le cierra las puertas a Herrera, pero también dependería del del visto bueno del técnico Estaban Solari ya que en su equipo tiene cubierta la posición del ex jugador del Atlético de Madrid.

    Por otro lado, otro jugador que podría regresar a los Tuzos es Erick Gutiérrez, quien ya estaría en pláticas con la directiva para unirse el equipo hidalguense.

    De igual forma, el mediocampista tendría que llegar a pelear el puesto y podría ser en las próximas horas cuando se decida el futuro del canterano del Pachuca tras su paso por las Chivas del Guadalajara.

    Video ¡Fuera especulaciones, Héctor Herrera se va!
    Relacionados:
    Liga MXPachucaHector HerreraÉrick Gutiérrez

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Tráiler: Toros Neza
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX