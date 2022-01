Liga MX refuerza protocolo de Covid-19: Se harán pruebas 72 horas antes de cada partido

Por lo tanto, los partidos de la Jornada 1 Santos vs. Tigres y Pumas vs. Toluca, que están en duda por el elevado número de positivos, se determinará si se juegan o no hasta este miércoles y jueves, respectivamente, una vez que se hayan concluido los tests. Cabe recordar que, el criterio para reprogramar un juego es que mínimo haya siete jugadores contagiados tres días antes del mismo.