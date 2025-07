"Buscaría un incentivo, porque sino me queda claro que no hay forma de romper o erradicar esto, que atente contra la burbuja interna del mercado que tenemos, uno de los grandes problemas por lo que México no exporta jugadores a Europa está directamente relacionado con los valores que se manejan en el futbol interno.

"No sé si un tope, hablo al aire, tal vez algo que premia al equipo que logre exportar jugadores, buscar la manera que la misma liga tenga un financiamiento, por decir una tontería, que la liga pagara un 20% de lo que se vendió el jugador como un incentivo extra, no dependes de lo que te pagan sino que tienes un bono extra, algo que promueva que esto suceda.

"Uno de los puntos más importantes atacar es el tema formativo, no puedes tener la cantidad de jugadores a nivel país en el sector amateur con calidad y que se nos estén quedando por algo, hay muchas carencias que no se están atendiendo, que provoca que un jugador sea un garbanzo de libra con 16 años como Gilberto Mora ".

¿FELIZ SIN ASCENSO-DESCENSO?

"Lo regresaría, en otro formato, replicaría lo que hacen en Europa y el resto del mundo, no límite de edad, no tope salarial, solamente es un equipo de Segunda División. Cumpliendo ciertos estatutos legales que te permita saber quiénes son los dueños, me sorprende que pongan cláusulas de un estadio para 20 mil personas, cuando en Europa tienes un Feirense que es para 7 mil, ¿por qué en Europa se puede y aquí no, qué cambia? Que más te da tener un estadio lleno de 7 mil que de 20 mil vacío".