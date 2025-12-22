Liga MX Carlos Gruezo se perfil para reforzar a Santos Laguna en el Clausura 2026 de Liga MX Los Guerreros se perfilan para hacerse de los servicios del seleccionado ecuatoriano.

Video Santos Laguna quiere convencer a este refuerzo ecuatoriano para el 2026

Santos Laguna parece tener amarrado su primer refuerzo del torneo Clausura 2026 de Liga MX tras el estrepitoso fracaso del semestre.

De acuerdo con Daniel Velasco, para TUDN, la directiva de los Guerreros mantiene negociaciones con el ecuatoriano Carlos Gruezo para reforzar el mediocampo del conjunto que dirige el entrenador español Francisco Rodríguez.

Gruezo termina su vínculo con Liga Deportiva Universitaria de Quito el 31 de diciembre y el conjunto albiverde desea hacerse de su carta.

Al momento, a sus 30 años, Carlos Gruezo tiene en la mesa al menos tres ofertas: una de MLS, la de Santos Laguna y la renovación con LDU.

Sin embargo, el futbolista tiene la intención de unirse con el equipo mexicano para el Clausura 2026. Están en la última fase de la negociación y si todo sale bien, se podría incorporar esta misma semana.