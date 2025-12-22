Liga MX Adama Traoré demuestra su amor por el América y la Liga MX El futbolista español sorprendió a todo el americanismo con sus palabras.

Gibrán Araige, reportero de TUDN, platicó brevemente con Adama Traoré, futbolista español quien compartiera vestidor con Jiménez en el Wolverhampton y ahora en los 'Cottagers' de la Premier League.

Traoré no titubeó en demostrar su amor por México y contestar positivamente a un posible fichaje con el América.

"Me gusta México, primero tengo que visitarlo, me tienes que llevar, después nunca se sabe", respondió y agregó un "Bonito, siempre, bonito" cuando se le preguntó cómo le quedaría el color amarillo de las Águilas.

Sin embargo, la realidad del fichaje de Traoré con el tricampeón del futbol mexicano se ve lejano y muy poco problable en el corto plazo.

A pesar de que el español está valuado en 8 millones de euros y su contrato vence en julio del 2026, Traoré podría cambiar de club en este mercado invernal ante el interés del West Ham United.