América planea a futuro de cara al Mundial 2026 y el torneo Clausura de Liga MX gracias a su más reciente contratación en la portería.

Se trata del arquero mexicano Max Serrano de 19 años que llega a reforzar la portería de la escuadra azulcrema sub-20 procedente del Toluca.

Con su 1.80 y la juventud de su lado, Max Serrano busca afianzarse en la escuadra americanista con miras el primer equipo de cara a un semestre en el que muy seguramente América dejará de contar con Luis Ángel Malagón en la recta final del torneo.

Serrano es una gran apuesta para llenar la vancante en la portería de la escuadra mayor dirigida por André Jardine en un Clausura 2026 que no contará con Play-in por lo ajustado del calendario ante el inicio del Mundial.

El juvenil ya entrenó a lado de Malagón y el resto de porteros de fuerzas básicas; el único ausente fue Rodolfo Cota, quien pidió permiso para incorporarse después tras contraer matrimonio.