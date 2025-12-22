    Liga MX

    América contrata a portero Max Serrano de cara al Clausura 2026

    Las Águilas miran al futuro con su más reciente fichaje bajo los tres palos.

    Por:Juan Regis
    América planea a futuro de cara al Mundial 2026 y el torneo Clausura de Liga MX gracias a su más reciente contratación en la portería.

    Se trata del arquero mexicano Max Serrano de 19 años que llega a reforzar la portería de la escuadra azulcrema sub-20 procedente del Toluca.

    Con su 1.80 y la juventud de su lado, Max Serrano busca afianzarse en la escuadra americanista con miras el primer equipo de cara a un semestre en el que muy seguramente América dejará de contar con Luis Ángel Malagón en la recta final del torneo.

    Serrano es una gran apuesta para llenar la vancante en la portería de la escuadra mayor dirigida por André Jardine en un Clausura 2026 que no contará con Play-in por lo ajustado del calendario ante el inicio del Mundial.

    El juvenil ya entrenó a lado de Malagón y el resto de porteros de fuerzas básicas; el único ausente fue Rodolfo Cota, quien pidió permiso para incorporarse después tras contraer matrimonio.

    América busca contender por el título en el 2026 tras un desastroso semestre en el que perdió la final del Clausura 2025, quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup y cayó en Cuartos Final ante Monterrey del torneo recién concluido de Liga MX.

